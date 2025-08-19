Premios Juventud 2025: Lista completa de nominados

<b>Premios Juventud 2025</b> anunció la lista completa de los nominados para esta edición, que se llevará a cabo en Panamá el 25 de septiembre. Este año la premiación ampliará el número de categorías a 41, con lo que sumarán 232 nominados en total. <b>Bad Bunny y Danny Ocean lideran el top, con 6 nominaciones cada uno.</b><b>Artista Premios Juventud del Año</b>Bad BunnyBeéleCarin LeónKarol GMyke TowersNatti NatashaNetón VegaRauw Alejandro<b>Grupo o Dúo Favorito del Año</b>Fuerza RegidaGrupo FronteraMau y RickyMoratRawayana<b>La Nueva Generación Femenina </b>Aria BelaDe La RoseMariYailin La Más ViralYami SafdieYeri Mua<b>La Nueva Generación Masculina</b>Alex PonceAllehBeéleCA7RIEL &amp; Paco AmorosoDNDHamiltonKapoLa CruzROAYorghaki<b>La Nueva Generación Música Mexicana</b>Calle 24Camila FernándezClave EspecialEsaú OrtizKevin AguilarLinea PersonalMacario MartínezNetón VegaTito Double P<b>Girl Power</b>Víctor Mendivil‘Amiga Date Cuenta’ - Ha*Ash &amp; Thalía‘Blackout’ - Emilia, Tini &amp; Nicki Nicole‘Chulo pt.2’ - Bad Gyal, Tokischa &amp; Young Miko‘En 4’ - Kenia Os &amp; Anitta‘La Reina (Remix)’ - Lola Índigo, Maria Becerra &amp; Villano Antillano‘Mi Rey, Mi Santo’ - María José &amp; Ana Bárbara‘MiuMiu’ - Sofía Reyes, Luísa Sonza &amp; RaiNao‘¿Para Qué Volver?’ - Aitana &amp; Ela Taubert<b> Colaboración OMG</b>‘Dallax’ - Feid &amp; Ty Dolla $ign‘Now or Never’ - Bon Jovi &amp; Pitbull‘Ojos Tristes (With The Marías)’ - Selena Gomez, benny blanco &amp; The Marías‘Santa’ - Rvssian, Rauw Alejandro &amp; Ayra Starr‘Tonight (Bad Boys: Ride Or Die)’ - Black Eyed Peas, El Alfa ft. Becky G <b>La Mezcla Perfecta</b>‘La Cuadrada’ - Belinda &amp; Tito Double P‘Mercedes’ - Becky G &amp; Oscar Maydon‘Perdonarte ¿Para Qué?’ - Los Ángeles Azules &amp; Emilia‘Por Qué Será’ - Grupo Frontera &amp; Maluma‘Vivir Sin Aire’ - Maná &amp; Carin León <b>Mejor Dance Track</b>‘2 The Moon - Pitbull, Ne-Yo, Afrojack, DJ Buddha‘Como la Flor’ - Play-N-Skillz, Natti Natasha &amp; Deorro‘Corridos y Alcohol’ - Steve Aoki &amp; Oscar Maydon‘Savage Funk’ (DJ Snake Remix) - Anitta &amp; DJ Snake‘Teka’ - DJ Snake &amp; Peso Pluma <b>Mejor Urban Track</b>‘57+’ - Karol G, Feid, DFZM ft. Ovy on the Drums, J Balvin, Maluma, Ryan Castro, Blessd‘Bing Bong’ - Yailin La Más Viral &amp; Puyalo Pantera‘Degenere’’ - Myke Towers ft. benny blanco‘DtMF’ - Bad Bunny‘Gata Only’ - FloyyMenor &amp; Cris MJ‘Hay Lupita’ - Lomiiel‘La Plena (W Sound 5)’ - W Sound, Beéle &amp; Ovy on the Drums‘Polvo de Tu Vida’ - J Balvin &amp; Chencho Corleone‘Savage Funk’ - Anitta‘Tommy &amp; Pamela’ - Peso Pluma &amp; Kenia Os<b>Mejor Mezcla Urbana</b>‘Adivino’ - Myke Towers &amp; Bad Bunny‘Carbon Vrmor’ - Farruko &amp; Sharo Towers‘Comernos’ - Omar Courtz &amp; Bad Gyal‘Gata Only (Remix)’ - FloyyMenor, Ozuna &amp; Anitta‘Gatitas Sandungueras Vol.1’ - Álvaro Díaz &amp; Feid‘La Nena’ - Lyanno &amp; Rauw Alejandro‘Mamasota’ - Manuel Turizo &amp; Yandel‘Mírame’ - Blessd &amp; Ovy on the Drums‘Puro Guayeteo’ - Wisin, Don Omar &amp; Jowell y Randy‘Teka’ - DJ Snake &amp; Peso Pluma<b>Mejor Canción Urbano Alternativo</b> ‘Chaparrita’ - Standly &amp; Yeri Mua‘Nubes’ - De La Rose &amp; Omar Courtz‘Real Gangsta Love’ - Trueno‘Tú Et Moi’ - Judeline &amp; Mc Morena‘Tu Vas Sin (fav)’ - Rels B <b>Mejor Álbum Urbano</b>‘Cvrbon Vrmor [C_DE: G_D.O.N.]’ - Farruko‘Debí Tirar Más Fotos’ - Bad Bunny‘Elyte’ - Yandel‘Funk Generation’ - Anitta‘La Pantera Negra’ - Myke Towers‘Mr. W (Deluxe)’ - Wisin‘Rayo’ - J Balvin‘San Blas’ - Boza‘Sayonara: Finales Alternos’ - Álvaro Díaz‘Tranki, Todo Pasa’ - Sech <b>Mejor Canción Pop/Urbano</b>‘2AM’ - Sebastián Yatra &amp; Bad Gyal‘Anestesia’ - Venesti, Goyo &amp; Slow Mike‘Cosas Pendientes’ - Maluma‘Latina Foreva’ - Karol G‘Nuevayol’ - Bad Bunny‘orióN’ - Boza &amp; ELENA ROSE‘Priti’ - Danny Ocean &amp; Sech‘Soltera’ - Shakira<b>Mejor Canción Pop/Rhythmic</b>‘La_playlist.mpeg’ - Emilia‘Ley Universal’ - Danny Ocean‘Loveo’ - Daddy Yankee‘Nota’- Jay Wheeler &amp; Omar Courtz‘Tamo Bien’ - Enrique Iglesias, Pitbull &amp; IamChino‘Volver’- Piso 21, Marc Anthony &amp; Beéle <b>Mejor Canción Pop</b>‘Bala Perdida’ - Arthur Hanlon &amp; Ángela Aguilar‘García’ - Kany García‘Mientes’ - Reik‘Querida Yo’ - Yami Safdie &amp; Camilo‘samaná’ - Mau y Ricky, Danny Ocean &amp; Yorghaki <b>Mejor Canción Pop Rock</b>‘¿Cómo Pasó?’ - Ela Taubert‘Me Toca a Mí’ - Morat &amp; Camilo‘Ojalá Pudiera Borrarte’ - Maná &amp; Marco Antonio Solís‘Se Va La Luz’ - Black:Guayaba‘Una Noche Contigo’ - Juanes <b>Mejor Canción Pop Balada</b>‘Abrázame’ - Ángela Aguilar, Felipe Botello y El Sonoro Rugir‘El Cielo Te Mandó Para Mí’ - Ha*Ash‘Lo Que Nos Faltó Decir’ - Jesse &amp; Joy‘Palmeras en el Jardín’ - Alejandro Sanz‘Roma’ - Luis Fonsi &amp; Laura Pausini<b>Mejor Álbum Pop</b> ‘A Mucha Honra’ - Thalía‘El Viaje’ - Luis Fonsi‘Haashville’ - Ha*Ash‘Hotel Caracas’ - Mau y Ricky‘Lo Que Nos Faltó Decir’ - Jesse &amp; Joy‘Milagro’- Sebastián Yatra‘Panorama’- Reik‘Reflexa’ - Danny Ocean‘¿Y Ahora Qué?’ - Alejandro Sanz‘Ya Es Mañana’ - Morat<b>Tropical Hit</b>‘Alé Alé’ - Marc Anthony‘Baile Inolvidable’ - Bad Bunny‘Desde Hoy’ - Natti Natasha‘En Privado’ - Xavi &amp; Manuel Turizo‘Fuera de Lugar’ - Venesti‘How Deep Is Your Love’ - Prince Royce‘Imagínate’ - Danny Ocean &amp; Kapo‘Llorar Bonito’ - Luis Figueroa‘Raíces’ - Gloria Estefan‘Si Antes Te Hubiera Conocido’ - Karol G<b>Tropical Mix </b>‘capaz (merengueton)’ - Alleh &amp; Yorghaki‘El Caballito’ - FARIANA &amp; Oro Solido‘Es un Secreto’ - Christian Alicea ft. DJ Buddha‘Hoy No Me Siento Bien’ - Alejandro Sanz &amp; Grupo Frontera‘La Culpa’ - Kany García &amp; Rawayana‘Ohnana’ - Kapo ft. Maluma, Ryan Castro, Farruko &amp; Nicky Jam‘Que Haces’ - Becky G &amp; Manuel Turizo‘Santa Marta’ - Luis Fonsi &amp; Carlos Vives‘Una Vida Pasada’ - Camilo &amp; Carin León‘Vestido Rojo’ - Silvestre Dangond &amp; Emilia<b>Afrobeat Latino del Año </b>‘Amor’ - Danny Ocean‘mi refe’ - Beéle &amp; Ovy on the Drums‘Soleao’ - Myke Towers &amp; Quevedo‘Tengo un Plan (Remix)’ - Key-Key &amp; Ozuna‘Uwaie’ - Kapo<b>Mejor Álbum Tropical</b>‘Astropical’ - Bomba Estéreo, Rawayana &amp; ASTROPICAL‘Ataca Sergio! Presents: Urban Salsa Sessions!’ - Sergio George‘Coexistencia’ - Luis Figueroa‘Cuatro’- Camilo‘Eterno’ - Prince Royce‘Muévanse’- Marc Anthony‘Natti Natasha En Amargue’ - Natti Natasha‘Raíces’- Gloria Estefan‘Reparto By Gente de Zona’ - Gente de Zona‘Yo Deluxe’ - Christian Alicea<b>Mejor Canción Música Mexicana</b>‘El Amigo’ - Christian Nodal‘El Amor de Mi Herida’ - Carin León‘Mira Quién Lo Dice’ - Pepe Aguilar‘Perdonarte ¿Para Qué?’ - Los Ángeles Azules &amp; Emilia‘Que Siga Pasando’ - Chiquis<b>Mejor Fusión Música Mexicana</b>‘300 Noches’ - Belinda &amp; Natanael Cano‘Corazón de Piedra’ - Xavi‘Dos Días’ - Tito Double P &amp; Peso Pluma‘Morena Canela’ - Chino Pacas‘Si No Quieres No’ - Luis R. Conriquez &amp; Netón Vega‘Tu Boda’ - Oscar Maydon &amp; Fuerza Regida<b>Mejor Canción Mariachi Música Mexicana</b>‘Amé’ - Christian Nodal‘Cuéntame’ - Majo Aguilar &amp; Alex Fernández‘Mi Eterno Amor Secreto’ - Yuridia &amp; Edén Muñoz‘Mis Amigas las Flores’ - Ángela Aguilar‘Un Millón de Primaveras (En Vivo Desde la Plaza de Toros La México) - Alejandro Fernández<b>Mejor Canción Banda Música Mexicana</b>‘Aquí Hay Para Llevar’ - La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho‘El Beneficio de la Duda’ - Grupo Firme‘¿Qué Será de Mi Ex? - La Adictiva‘Tengo Claro’ - Banda MS de Sergio Lizárraga &amp; Alfredo Olivas‘Voy a Levantarme’ - Banda Los Sebastianes de Saúl PlataMejor Canción Norteña Música Mexicana‘Aquí Mando Yo’ - Los Tigres del Norte‘Bandido de Amores’ - Leonardo Aguilar &amp; Pepe Aguilar‘Con Todo Respetillo’ - Joss Favela &amp; Luis R. Conriquez‘Rey Sin Reina’ - Julión Álvarez y su Norteño Banda‘Traigo Saldo y Ganas de Rogar’ - Edén Muñoz<b>Mejor Canción Música Mexicana Alternativa</b>‘Como Capo’ - Clave Especial &amp; Fuerza Regida‘Esa Noche’ - Eslabón Armado &amp; Macario Martínez‘Holanda’ - Linea Personal‘Loco’ - Netón Vega‘Me Prometí’ - Iván Cornejo‘Triple Lavada Remix’ - Esaú Ortiz, Luis R. Conriquez, Oscar Maydon, Alemán ft. Víctor Mendivil<b>Mejor Álbum Música Mexicana</b>‘Aquí Mando Yo’ - Los Tigres del Norte‘Boca Chueca, Vol.1’ - Carin León‘Eden’ - Edén Muñoz‘Encuentros’ - Becky G‘Evolución’ - Grupo Firme‘Éxodo’ - Peso Pluma‘Jugando a Que No Pasa Nada’ - Grupo Frontera‘Mi Vida Mi Muerte’ - Netón Vega‘Next’ - Xavi‘Pero No Te Enamores’ - Fuerza Regida<b>Mi Actor Favorito</b>Diego Klein - Con Esa Misma MiradaEmmanuel Palomares - Las Hijas de la Señora GarcíaFernando Colunga - AmanecerJosé Ron - Papás por ConvenienciaSebastián Rulli - El Extraño Retorno de Diana Salazar<b>Mi Actriz Preferida</b>Angélica Rivera - Con Esa Misma MiradaAngelique Boyer - El Extraño Retorno de Diana SalazarAriadne Díaz - Papás por ConvenienciaLivia Brito - AmanecerOka Giner - Las Hijas de la Señora García<b>Me Enamoran</b>Angélica Rivera y Diego Klein - Con Esa Misma MiradaAngelique Boyer y Sebastián Rulli - El Extraño Retorno de Diana SalazarAriadne Díaz y José Ron - Papás por ConvenienciaClaudia Martín y Daniel Elbittar - El Amor No Tiene RecetaEva Cedeño y David Zepeda - A.Mar<b>Creator Del Año</b>Doris JocelynFede VigevaniIsabella LaderaJessica Judith OrtizJorge Chacón<b>Creator Con Causa</b>Aaron MurphyAlex SerranoAlexis OmmanCarlos Eduardo EspinaJesús Morales<b>Mejor LOL</b>Alex QuirozDani ValleEdy SuárezJose RamonesLos Chicaneros <b>#GettingReadyWith</b>Alex BarozziBerenice CastroChantal TorresFlorencia Guillot DorssiYayis Villarreal<b>Podcast del Año</b>El Bueno, La Mala y El FeoCasados y ComplicadosDate Cuenta PodcastIndomable con Regina CarrotSe Regalan Dudas<b>Stream que Nos Pegó</b>Emilio AntunEnvinadasKarime KoolerLa Pija y La QuinquiLa Más Draga<b>#ModoAvión</b> Alan EstradaKaty EsquivelLuisito ComunicaLuz CarreiroOscar Alejandro Pérez<b>POV Futbolero</b>Ara y FerEsteban CachoJero FreixasJosh JuanicoLaura Biondo