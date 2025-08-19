Asamblea cita a la administradora de la ATP para hablar sobre Bocas del Toro

La Asamblea Nacional citará a la administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Gloria María De León Zubieta. Así lo acordó la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos este martes 19 de agosto, que aprobó un cuestionario de seis preguntas elaboradas por el diputado Ernesto Cedeño sobre la provincia de Bocas del Toro.

Entre los cuestionamientos están las acciones que se tomarán para garantizar la operatividad turística y compensar a los visitantes que hayan sido afectados por las manifestaciones y cierres en la provincia. También se le realizarán preguntas sobre turismo médico, cooperación con aerolíneas, manejo de los desechos, accesibilidad y capacitación en idiomas, especialmente mandarín, japonés y coreano.

El cuestionario fue aprobado por los miembros de la comisión. Aún no se conoce la fecha en que se presentaría la administradora a la Asamblea.