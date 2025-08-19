Conoce todo sobre los buques destructores que Trump envió a Venezuela

El <b>USS Gravely</b>, un destructor de misiles guiados <b>Arleigh Burke Flight IIA</b>, cuenta con un hangar para helicópteros, lo que le permite ejecutar operaciones <b>antisubmarinas</b> y de <b>reconocimiento aéreo</b>. Su armamento incluye <b>misiles Tomahawk</b>, sistemas <b>SM-2, SM-3 y SM-6</b>, cañón <b>Mark 45</b>, y el sistema defensivo <b>Phalanx CIWS</b>.Su nombre rinde homenaje al Vicealmirante <b>Samuel L. Gravely Jr.</b>, el primer afroamericano en comandar un buque de guerra en la Marina de EE.UU.<b>Nota de interés: <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/mundo/despliegue-militar-de-estados-unidos-buques-con-misiles-guiados-se-dirigen-a-venezuela-segun-reuters-PE15339336" target="_blank">Despliegue militar de Estados Unidos: buques con misiles guiados se dirigen a Venezuela, según Reuters</a></b>