Conoce todo sobre los buques destructores que Trump envió a Venezuela

Estados Unidos anunció el despliegue de los destructores USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson en el mar Caribe, en una operación que coincide con el aumento de tensiones en torno a Venezuela y la lucha contra el narcotráfico. Según información de El Tiempo, estas naves de la clase Arleigh Burke, consideradas entre las más modernas y versátiles de la Armada estadounidense, representan una clara muestra del poder naval de Washington en la región.

La llegada de los buques de guerra no solo apunta a reforzar la seguridad marítima, sino también a enviar un mensaje político y estratégico frente al régimen de Nicolás Maduro y su entorno, señalados por Washington como responsables de la llamada “organización narcoterrorista” vinculada al Cartel de los Soles.

Nota de interés: Maduro anuncia despliegue de 4,5 millones de milicianos ante ‘amenazas’ de Estados Unidos