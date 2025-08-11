Maduro recibe respaldo popular y militar tras acusación EE.UU. por narcotráfico

El presidente venezolano, <b><a href="/tag/-/meta/nicolas-maduro">Nicolás Maduro</a></b>, agradeció este lunes todas las <i>'demostraciones de solidaridad'</i> en rechazo a las declaraciones de la <b>fiscal general de Estados Unidos</b>,<b> Pam Bondi</b>, quien <b>acusó al líder chavista de ser uno de los mayores narcotraficantes y anunció una recompensa de $50 millones a cambio de información que conduzca a su arresto.</b><i>'Quiero agradecer esas demostraciones hermosas de solidaridad, de compañía, de unión nacional, de fusión perfecta y alegre, popular-militar-policial, que se han dado a lo largo y ancho de todo el país'</i>, expresó Maduro.En su programa semanal, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el mandatario también agradeció el respaldo de los cuerpos militares y policiales, que, subrayó, han dispuesto su <i>'armamento' </i>al servicio de la<i> 'causa de la paz'</i>.<i>'Quiero agradecer a todas las fuerzas militares, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a todos sus componentes (...) que han salido a dar la cara por la paz y la soberanía de Venezuela'</i>, manifestó Maduro, que también agradeció el apoyo de los poderes públicos.Este lunes, cientos de chavistas se movilizaron en Caracas y varias regiones de Venezuela en apoyo a Maduro ante lo que señalaron como <i>'amenazas estúpidas'</i> de Estados Unidos.Autoridades como la vicepresidenta ejecutiva, <b>Delcy Rodríguez</b>, el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), <b>Jorge Rodríguez</b>, y la alcaldesa del municipio Libertador de Caracas, <b>Carmen Meléndez</b>, acompañaron esta movilización, en la que también<b> participaron trabajadores del sector público y un grupo de motoristas</b>.En los últimos días, el Parlamento, el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia -todas controladas por funcionarios afines al chavismo-, la Fiscalía, la Policía Nacional Bolivariana y otras instituciones del Estado<b> se han pronunciado en rechazo a la recompensa de EE.UU., que duplica la ofrecida el pasado enero</b>.El pasado jueves, la fiscal general de EE.UU. compartió en redes sociales un vídeo en el que describió la recompensa como 'histórica' y señaló a Maduro también <b>como una amenaza para la seguridad de la nación norteamericana</b>.Bondi acusó al gobernante venezolano de utilizar<i> 'organizaciones terroristas extranjeras como Sinaloa y el Cartel del Soles para introducir drogas letales y violencia'</i> en EE.UU.La fiscal también reveló que el <b>Departamento de Justicia</b> de su país ha <b>incautado más de $700 millones en activos supuestamente vinculados a Maduro, así como dos aviones privados y nueve vehículos</b>.