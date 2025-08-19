Despliegue militar de Estados Unidos: buques con misiles guiados se dirigen a Venezuela, según Reuters

Tres buques de guerra estadounidenses, con misiles guiados Aegis, llegarán a las costas venezolanas en las próximas 36 horas como parte del despliegue ordenado por el presidente Donald Trump con el objetivo de combatir las amenazas de seguridad en la región.

La anterior es una información que se basa en una noticia distribuida por la agencia Reuters y publicada por El Tiempo de Bogotá.

El citado despliegue de buques en la zona ya había sido confirmado la semana pasada, recordó El Tiempo de Bogotá, cuando el Pentágono dio a conocer que enviaría al grupo Anfibio de Despliegue Inmediato (Iwo Jima Amphibious Ready Group).

Por otro lado, recordó el reporte de la agencia que la administración Trump había anunciado el despliegue en el área de la Unidad Expedicionaria de Marines.

Este despliegue de buques y otros equipos en la zona busca “contrarrestar amenazas contra la seguridad nacional de Estados Unidos provenientes de organizaciones narcoterroristas designadas en la región”, dijo un funcionario a la agencia.

Este lunes 18 de agosto la agencia Reuters indicó que los destructores que llegarán a las costas de Venezuela serán:

USS Gravely.

USS Jason Dunham.

USS Sampson.

El Tiempo de Bogotá recordó que se trata del mayor despliegue de Estados Unidos en la región desde la invasión de Panamá en diciembre de 1989.

De acuerdo con el rotativo, se trata de 4.000 marines e infantes de marina serían desplegados en la región en el marco de la operación lanzada por Trump en el sur del Mar Caribe.

El objetivo, indicaron las fuentes, es que los equipos estadounidenses operen en “espacio aéreo internacional y aguas internacionales”.