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Ministerio de Cultura formaliza la comisión que controlará la Biblioteca Nacional

El Ministerio de Cultura creó una comisión técnica para coordinar el traspaso de la Biblioteca Nacional y las bibliotecas públicas al control directo del Estado.
El Ministerio de Cultura creó una comisión técnica para coordinar el traspaso de la Biblioteca Nacional y las bibliotecas públicas al control directo del Estado. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Flor Isaela Navarro
  • 22/06/2026 16:45
El organismo técnico de ocho funcionarios tendrá 30 días para documentar el traspaso administrativo, operativo y presupuestario de la institución

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El Ministerio de Cultura designó una Comisión Técnica de Transición de ocho funcionarios para ejecutar el traspaso de la administración de la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero R. y las bibliotecas públicas del país hacia el control directo del Estado.

La medida quedó formalizada mediante la Resolución MC-OAL-R-No.165-2026 del 9 de junio de 2026, firmada por la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera y publicada este lunes 22 de junio en la Gaceta Oficial 30551 B.

¿Qué hará la Comisión y en cuánto tiempo?

La Comisión tiene el mandato de revisar, recibir y documentar todo lo que la Fundación tiene bajo su administración: contratos, cuentas, bienes, archivos, personal y registros presupuestarios vinculados a la Biblioteca Nacional y a las bibliotecas públicas.

Una vez que la Fundación entregue formalmente esa documentación, la Comisión contará con treinta días calendario para presentar al Ministerio un informe final. El plazo puede extenderse si hay causas justificadas, como documentación pendiente o coordinaciones interinstitucionales en curso.

La resolución establece además que durante todo el proceso los servicios de la Biblioteca Nacional no pueden interrumpirse, incluyendo el préstamo bibliotecario, la custodia de fondos documentales, la conservación bibliográfica, los servicios digitales, la investigación y las actividades culturales.

¿Quiénes conforman esta comisión?

La Comisión está presidida por Gia Marie del C. Santiago de la Ossa, jefa de la Oficina de Cooperación Técnica, y la acompañan Sandra Lineth Cerrud Vergara, directora de Asesoría Legal; Vielka Pinzón de Muñoz, directora de Administración y Finanzas; Jeannette Jacqueline Chenier, jefa de Planificación; Berta Isabel Cañizales Varela, jefa de Bienes Patrimoniales; Victoria Tejada, jefa de Recursos Humanos; Katherine Bucktron de Olle, directora nacional de Derechos Culturales y Ciudadanía; y Ariadna Edith Batista, jefa de Auditoría Interna.

¿Por qué se produce este cambio?

Hasta ahora, la Fundación Pro Biblioteca Nacional de Panamá, era una entidad privada sin fines de lucro, colaboraba en la gestión de la institución. La decisión de transferir ese control al Ministerio responde al cumplimiento de la Ley 175 de 2020, Ley General de Cultura, que establece que estas instituciones deben estar bajo la rectoría directa del Estado.

El proceso fue ordenado formalmente mediante la Resolución MC-OAL-R-No. 157-2026 del 8 de junio, un día antes de la designación de la Comisión.

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