Ministerio de Cultura formaliza la comisión que controlará la Biblioteca Nacional

La Comisión está presidida por Gia Marie del C. Santiago de la Ossa, jefa de la Oficina de Cooperación Técnica, y la acompañan Sandra Lineth Cerrud Vergara, directora de Asesoría Legal; Vielka Pinzón de Muñoz, directora de Administración y Finanzas; Jeannette Jacqueline Chenier, jefa de Planificación; Berta Isabel Cañizales Varela, jefa de Bienes Patrimoniales; Victoria Tejada, jefa de Recursos Humanos; Katherine Bucktron de Olle, directora nacional de Derechos Culturales y Ciudadanía; y Ariadna Edith Batista, jefa de Auditoría Interna.