Deep Fried Comedy: la comedia inspirada en ‘Saturday Night Live’ regresa al teatro

A partir de este 11 de agosto, el elenco de Deep Fried Comedy se prepara para conquistar una vez más las tablas. Después de pasar por los Teatros Guild y La Plaza, los comediantes Carlota Allen, Andrés Clemente, Michelle Alpízar, Giancarlo Benedetti, Mónica Porras y Simón Tejeira expondrán en el Teatro Pacific el resultado de meses de práctica en los que se embarcaron dentro de un proceso creativo en el que escriben, producen, dirigen y actúan el espectáculo.

Surgido inicialmente en el 2011 como una obra de teatro de habla inglesa se presentó por cuatro temporadas en el Teatro Guild de Ancón hasta el 2014. Posteriormente, realizó dos ediciones en español, siendo la primera una temporada en directo en el escenario del Teatro La Plaza y un especial de televisión grabado durante la pandemia y transmitido por TVN en 2020.

En esta nueva etapa, el equipo de Deep Fried Comedy se encuentra aún más preparado que nunca para ofrecer una nueva comedia en español con situaciones que no dejarán indiferente a más de uno.

En conversación con La Estrella de Panamá, Giancarlo Benedetti explicó que el estilo de Deep Fried Comedy principalmente se asemejó al programa de televisión de la cadena estadounidense NBC ‘Saturday Night Live’, en el que sus integrantes realizan diversas escenas hilarantes en intervalos de entre 15 y 20 minutos. Precisamente, el reto de Deep Fried Comedy y sus comediantes es realizar diversas escenas continuas en toda la obra de 90 minutos de duración, en la que solo tendrán tiempo para realizar el respectivo cambio de ropa tras bambalinas.

“Durante ese tiempo presentamos entre 22 y 26 sketches. La diferencia es que todo ocurre en vivo. Nosotros mismos escribimos el material, interpretamos los personajes y realizamos cambios rápidos entre escenas. Eso implica una logística bastante intensa. A veces un actor participa en varias escenas consecutivas y apenas termina uno debe cambiarse de vestuario detrás del escenario para entrar inmediatamente al siguiente. Es un ritmo muy acelerado y exigente para todos los que participamos”, confió Benedetti a este diario, sobre la logística de lo que será la séptima edición de este proyecto.

Al ser consultado sobre si hay diferencias a la hora de escribir comedia en inglés o en español, Benedetti inició su respuesta refiriéndose al nombre en sí de la obra: Deep Fried Comedy que, en inglés, quiere decir algo similar como ‘comedia frita’.

“Decidimos darle ese nombre porque queríamos darle el significado de que era algo hecho por nosotros mismos y también conecta con algo muy panameño, como las frituras y la comida popular”, comentó.

En lo referente a la escritura de comedia y cómo algunas ideas o chistes pueden traducirse o entenderse del inglés al español o viceversa, Benedetti cree que las diferencias tienen más que ver con la cultura que con el idioma.

“Programas como ‘Saturday Night Live’ responden a la realidad estadounidense y a la cultura anglosajona. En nuestro caso, escribimos desde la experiencia panameña. Además, el grupo tiene influencias diversas. Algunos miembros tienen una fuerte conexión con la cultura estadounidense y otros no. A veces una idea surge primero en inglés y luego hay que adaptarla al español, o sucede al revés. Es parte natural del proceso creativo”, explicó.

Por su parte, Andrés Clemente recordó que primero aprendió a escribir comedia en inglés que en español, por lo que posteriormente se preguntó a sí mismo: ¿cómo hago para escribir comedia en español?

“Una de las cosas que siempre he encontrado entre el español y el inglés es que el español es un idioma mucho más largo. Cuando digo largo, me refiero a las palabras, las conjugaciones y todo. Literalmente, una palabra puede ser más larga que en inglés y eso, a veces, hace que el diálogo sea menos veloz. Pero uno va adaptándose, va encontrando cosas cómicas y palabras que funcionan. Y ahí vamos. Al final del día, lo más divertido que siempre he encontrado de Deep Fried Comedy y del sketch comedy es que estamos a una semana de estrenar y todavía estamos haciendo cambios en el guion, en los diálogos, en el libreto, en el montaje e inclusive en el casting”, expuso.

Clemente puso la vista atrás y rememoró el reto que también le supuso participar en ‘Improv8’, un espectáculo celebrado en el Teatro Guild de Ancón y centrado en la comedia de improvisación. En esa ocasión, la preparación también consistía de ensayos.

“Yo le decía a todo el mundo: ‘Estoy ensayando, estoy ensayando’, y la gente respondía: ‘¿Y ensayan?’. Honestamente, lo que uno ensaya es precisamente eso: practicar el músculo de seguir las reglas de la actuación, saber cómo ser un buen improvisador y no uno malo, porque existen ciertas reglas. Lo más importante en la improvisación, por lo menos lo que nos enseñaron en su momento, es contar una historia. Cuando uno está improvisando, lo más importante es añadir a la historia e ir contando una historia. No es simplemente un chiste, un chiste barato o un chiste fácil. Es encontrar la mejor forma de contar una historia. Y algo súper importante en la improvisación es no intentar ser cómico. Lo cómico sale solo. Si lo haces bien, sale; no necesitas forzarlo. En esta ocasión, es diferente porque estás mucho más preparado”, concluyó.