La Biblioteca Nacional inicia una nueva etapa bajo Micultura

El Ministerio de Cultura (Micultura) oficializó el traspaso de la Biblioteca Nacional de Panamá a su estructura administrativa, en cumplimiento de la Ley de Cultura de 2020 y la Resolución AOLR N.° 157 de 2026. Autoridades de Micultura y directivos de la biblioteca coincidieron en que esta transición representa una oportunidad histórica para garantizar un presupuesto adecuado, consolidar la misión de resguardo de la memoria nacional y asegurar la estabilidad laboral de los trabajadores.

Protección

La ministra de Cultura, Maruja Herrera, informó que el traspaso de la Biblioteca Nacional a Micultura se realizará garantizando la protección del patrimonio bibliográfico y documental del país, así como la continuidad de los servicios y la atención responsable de la situación laboral de los trabajadores. “La Biblioteca Nacional debe salir fortalecida y modernizada en este proceso. Tendrá una estructura clara, una administración estable, una política pública moderna, servicios actualizados, capacidad de programación cultural y un futuro institucional a la altura de su valor histórico”, afirmó Herrera este martes en conferencia de prensa. La ministra subrayó que el proceso se llevará adelante con humanidad, legalidad y responsabilidad institucional, escuchando las inquietudes de los trabajadores y priorizando los servicios para los usuarios. “Sus inquietudes han sido escuchadas”, dijo a los colaboradores. A los usuarios les reiteró que “los servicios de la Biblioteca Nacional son una prioridad”, mientras que a la ciudadanía aseguró que “actuaremos con transparencia”. Finalmente, al país entero le transmitió que “la memoria de Panamá será protegida”. Herrera explicó que el traspaso también contempla la correlación con la Fundación Probibliotecas Nacionales, así como la definición de los fondos estatales y del órgano administrativo que apoyará la gestión para lograr un desarrollo más eficiente. “Un tema es la parte laboral y otro la inversión”, puntualizó. La ministra detalló que desde 2024 se han recibido reportes de gastos reales de la Biblioteca, lo que ha permitido establecer con mayor claridad los costos de sostenimiento. “Con esos fondos públicos hemos podido dividir lo laboral de lo invertido, porque al final todo son recursos del Estado”, señaló. Asimismo, informó que ya se cuenta con los fondos necesarios para asumir las responsabilidades del traspaso, incluyendo una deuda de $1.8 millones correspondiente a 2025, que fue entregada y deberá ser rendida en informe a diciembre de este año. Para 2027, adelantó, la Biblioteca Nacional ya está incorporada en el presupuesto presentado al Ministerio de Economía y Finanzas. “El horario se mantiene igual, los servicios continúan y la idea es hacerlo con calma, de buena letra, para que todos salgamos fortalecidos”, concluyó Herrera, recordando que “el arte nos une y la cultura nos enriquece”.

Comisión

Para el proceso de transición, también se creó la Comisión Técnica de Transición, encargada de coordinar el proceso, recopilar la documentación administrativa y financiera, elaborar inventarios de bienes y fondos bibliográficos, y presentar recomendaciones para garantizar el funcionamiento de la Biblioteca Nacional bajo la administración estatal. El asesor del Micultura, Aaron Shocron, explicó que la comisión supervisará todo el proceso de transición. Para ello, dijo, “se ha notificado sobre el proceso que se está iniciando y toda la documentación pertinente que deben brindarnos como ministerio. Ellos tienen un periodo de 30 días hábiles para entregar la información, y posteriormente esta comisión contará con otros 30 días para rendir un informe de todo el proceso”. Shocron aclaró que, de ser necesario, los plazos podrán extenderse para asegurar una transición estable, pero garantizó que los trabajos de la Biblioteca Nacional no se detendrán. “La biblioteca seguirá abierta para todo público en todo momento. Nuestra labor institucional es recopilar la documentación y ser responsables de garantizar los compromisos existentes: certificaciones, deudas y obligaciones que mantiene la Biblioteca Nacional hasta este momento”, subrayó. La comisión estará integrada por un representante del Despacho Superior, quien la coordinará; un representante de la Oficina de Asesoría Legal; tres representantes de la Dirección de Administración y Finanzas; un representante de la Oficina Institucional de Recursos Humanos; un representante de la Dirección Nacional de Derechos Culturales y Ciudadanía; y cualquier otro servidor público o asesor técnico que sea designado por el Despacho Superior. Asimismo, la comisión podrá invitar a representantes de la Fundación Pro Biblioteca Nacional de Panamá, de la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero R., del Ministerio de Educación, del Ministerio de Economía y Finanzas, de la Contraloría General de la República o de cualquier otra entidad pública cuya participación resulte necesaria, según lo dispuesto en la Resolución No. 157-2026 publicada este lunes. También deberá identificar los cargos, perfiles, funciones y necesidades reales de personal que deberán ser evaluados por MiCultura para una eventual contratación o vinculación institucional; verificar que cualquier contratación futura se tramite como una nueva relación jurídica, sujeta a disponibilidad presupuestaria y al cumplimiento de los requisitos legales; preparar la documentación necesaria para sustentar el proceso de transición; y presentar un informe final con hallazgos, recomendaciones y documentación de respaldo.

Impacto

La directora de la Biblioteca Nacional, María Magela Brenes, celebró la oficialización del traspaso y destacó su impacto positivo. “El cumplimiento de la Ley de Cultura de 2020 establece que la Biblioteca Nacional pasa al Ministerio de Cultura y hoy se ha oficializado ese traspaso. Mediante una Resolución Ministerial se han dado todas las indicaciones para que este proceso se haga de manera transparente, sin afectación al personal y manteniendo los servicios”, señaló. Brenes aseguró que el cambio representa una oportunidad para fortalecer la institución. “Estamos sumamente positivos porque esto se va a traducir en un presupuesto adecuado, como se merece la sede del patrimonio bibliográfico y documental de Panamá. Lo vemos positivo, definitivamente”, comentó. La directora técnica de la Biblioteca Nacional, Guadalupe García de Rivera, resaltó que “la Biblioteca resguarda un patrimonio incalculable de ejemplares de muchos panameños sobre Panamá que deben ser preservados en el tiempo”. Garantizó que el traspaso no afectará la labor cotidiana, ya que “el traspaso no va a parar el trabajo ni los servicios de los bibliotecarios que trabajan en la sala donde reposan todo ese material documental panameño”. La directora técnica destacó la magnitud del acervo que custodia la institución:“La biblioteca cuenta con más de 600 mil fascículos de periódicos panameños y más de 100 mil libros de autores panameños sobre Panamá, que debe seguir custodiando porque esa es su misión: preservar el patrimonio documental panameño”, concluyó.

María Magela Brenes Directora de la Biblioteca Nacional Mediante una Resolución Ministerial se han dado todas las indicaciones para que este proceso se haga de manera transparente, sin afectación al personal y manteniendo los servicios”,

Guadalupe García de Rivera Directora técnica de la Biblioteca Nacional La Biblioteca resguarda un patrimonio incalculable de ejemplares de muchos panameños sobre Panamá que deben ser preservados en el tiempo”,

Aaron Shocron El asesor del Micultura Se ha notificado sobre el proceso que se está iniciando y toda la documentación pertinente que deben brindarnos como ministerio”,