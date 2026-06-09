La Biblioteca Nacional inicia una nueva etapa bajo Micultura

Para el proceso de transición, también se creó la Comisión Técnica de Transición, encargada de coordinar el proceso, recopilar la documentación administrativa y financiera, elaborar inventarios de bienes y fondos bibliográficos, y presentar recomendaciones para garantizar el funcionamiento de la Biblioteca Nacional bajo la administración estatal.El asesor del Micultura, Aaron Shocron, explicó que la comisión supervisará todo el proceso de transición. Para ello, dijo, 'se ha notificado sobre el proceso que se está iniciando y toda la documentación pertinente que deben brindarnos como ministerio. Ellos tienen un periodo de 30 días hábiles para entregar la información, y posteriormente esta comisión contará con otros 30 días para rendir un informe de todo el proceso'. Shocron aclaró que, de ser necesario, los plazos podrán extenderse para asegurar una transición estable, pero garantizó que los trabajos de la Biblioteca Nacional no se detendrán.'La biblioteca seguirá abierta para todo público en todo momento. Nuestra labor institucional es recopilar la documentación y ser responsables de garantizar los compromisos existentes: certificaciones, deudas y obligaciones que mantiene la Biblioteca Nacional hasta este momento', subrayó.La comisión estará integrada por un representante del Despacho Superior, quien la coordinará; un representante de la Oficina de Asesoría Legal; tres representantes de la Dirección de Administración y Finanzas; un representante de la Oficina Institucional de Recursos Humanos; un representante de la Dirección Nacional de Derechos Culturales y Ciudadanía; y cualquier otro servidor público o asesor técnico que sea designado por el Despacho Superior.Asimismo, la comisión podrá invitar a representantes de la Fundación Pro Biblioteca Nacional de Panamá, de la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero R., del Ministerio de Educación, del Ministerio de Economía y Finanzas, de la Contraloría General de la República o de cualquier otra entidad pública cuya participación resulte necesaria, según lo dispuesto en la Resolución No. 157-2026 publicada este lunes.También deberá identificar los cargos, perfiles, funciones y necesidades reales de personal que deberán ser evaluados por MiCultura para una eventual contratación o vinculación institucional; verificar que cualquier contratación futura se tramite como una nueva relación jurídica, sujeta a disponibilidad presupuestaria y al cumplimiento de los requisitos legales; preparar la documentación necesaria para sustentar el proceso de transición; y presentar un informe final con hallazgos, recomendaciones y documentación de respaldo.