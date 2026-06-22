Francia vs Irak

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Tire libre de Irak
Saque de banda de Francia
Saque lateral de Irak
Saque de esquina de Irak
Pausa de hidratación
Saque lateral de Francia
Tiro libre de Irak
Ataca el equipo de Irak
Gollll de Francia
Saque de meta para Irak
Saque de esquina de Francia
Tarjeta amarilla de Irak
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Recupera el equipo fránces
Primer remate de Francia
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Canto del himno de Irak
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