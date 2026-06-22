Mundial FIFA 2026
Cobertura especial →
  1. Inicio
  2. >  Deportes
  3. >  Fútbol
Fútbol

Francia vs Irak

Francia vs Irak
FIFA
Por
Lourdes García Armuelles
  • 22/06/2026 15:50
El partido corresponde a la Jornada 2 del Grupo I de la Copa Mundial de Fútbol de 2026

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.

Agrega La Estrella en Google ↗️
4:49 PM
22/06/2026

Finaliza el primer tiempo 

4:47 PM
22/06/2026

3 minutos adicionales

4:45 PM
22/06/2026

Tire libre de Irak

4:38 PM
22/06/2026

Saque de banda de Francia 

4:35 PM
22/06/2026

Saque lateral de Irak 

4:30 PM
22/06/2026

Saque de esquina de Irak 

4:23 PM
22/06/2026

Pausa de hidratación 

4:21 PM
22/06/2026

Saque lateral de Francia

4:18 PM
22/06/2026

Tiro libre de Irak 

4:17 PM
22/06/2026

Ataca el equipo de Irak 

4:14 PM
22/06/2026

Gollll de Francia 

4:12 PM
22/06/2026

Saque lateral de Irak 

4:11 PM
22/06/2026

Saque lateral de Francia

4:08 PM
22/06/2026

Saque de meta para Irak 

4:08 PM
22/06/2026

Saque lateral de Francia

 

4:07 PM
22/06/2026

Saque de esquina de Francia

4:06 PM
22/06/2026

Tarjeta amarilla de Irak

4:05 PM
22/06/2026

Saque lateral de Irak 

4:05 PM
22/06/2026

Balón filtrado

4:05 PM
22/06/2026

Recupera el equipo fránces

4:04 PM
22/06/2026

Saque lateral de Irak 

4:02 PM
22/06/2026

Primer remate de Francia 

4:00 PM
22/06/2026

Inicia el primer tiempo

3:55 PM
22/06/2026

Canto del himno de Irak

Lo Nuevo