¿Qué significa el estatus de Panamá libre de riesgo por ‘vacas locas’?

La ratificación de Panamá como país de riesgo insignificante frente a la enfermedad de las “vacas locas” (EEB) representa un respaldo internacional con impactos directos en su economía, su producción ganadera y su reputación sanitaria.

Este reconocimiento de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) confirma que el país mantiene altos estándares de control sanitario en su ganado, lo que reduce al mínimo la presencia o riesgo de esta enfermedad en su territorio.

Panamá recibió por primera vez esta categoría en 2011 y la mantiene desde entonces a través de la aplicación de controles sanitarios.

Para Panamá, esto significa principalmente mayor confianza internacional en su carne bovina y productos de origen animal, lo que facilita el acceso a mercados más exigentes y puede abrir nuevas oportunidades de exportación. También fortalece la credibilidad del país ante socios comerciales que exigen certificaciones sanitarias estrictas.