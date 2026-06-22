  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

¿Qué significa el estatus de Panamá libre de riesgo por ‘vacas locas’?

Panamá mantiene prestigioso estatus internacional libre de alto riesgo por vacas locas.
Panamá mantiene prestigioso estatus internacional libre de alto riesgo por vacas locas. Darko Stojanovic | Pixabay
Por
Emiliana Tuñón
  • 22/06/2026 16:10
Panamá recibió una ratificación internacional por su estatus sanitario frente a las “vacas locas”

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.

Agrega La Estrella en Google ↗️

La ratificación de Panamá como país de riesgo insignificante frente a la enfermedad de las “vacas locas” (EEB) representa un respaldo internacional con impactos directos en su economía, su producción ganadera y su reputación sanitaria.

Este reconocimiento de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) confirma que el país mantiene altos estándares de control sanitario en su ganado, lo que reduce al mínimo la presencia o riesgo de esta enfermedad en su territorio.

Panamá recibió por primera vez esta categoría en 2011 y la mantiene desde entonces a través de la aplicación de controles sanitarios.

Para Panamá, esto significa principalmente mayor confianza internacional en su carne bovina y productos de origen animal, lo que facilita el acceso a mercados más exigentes y puede abrir nuevas oportunidades de exportación. También fortalece la credibilidad del país ante socios comerciales que exigen certificaciones sanitarias estrictas.

MIDA destaca trabajo clave que mantiene a Panamá en estándar sanitario mundial

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) destacó que este logro es resultado del trabajo sostenido en materia de vigilancia epidemiológica, prevención y control sanitario a través del Programa Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la EEB (PRONEET), además del apoyo del Laboratorio de Diagnóstico e Investigación Veterinaria Dr. Gerardino Medina H.

Panamá había recibido por primera vez esta certificación en 2011 y ha logrado mantenerla de forma continua hasta su reciente renovación, lo que refuerza la confianza internacional en su sistema sanitario.

Las autoridades señalaron que este estatus representa una ventaja estratégica para el sector agropecuario, al facilitar el acceso de productos bovinos a mercados internacionales exigentes, y reiteraron el llamado a mantener la vigilancia y el cumplimiento de las normas de bioseguridad para preservar esta condición.

Lo Nuevo