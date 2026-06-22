¿Qué significa el estatus de Panamá libre de riesgo por ‘vacas locas’?

La ratificación de Panamá como país de <b>riesgo insignificante frente a la enfermedad de las 'vacas locas' (EEB)</b> representa un respaldo internacional con impactos directos en su economía, su producción ganadera y su reputación sanitaria.Este reconocimiento de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) confirma que el país mantiene <b>altos estándares de control sanitario en su ganado</b>, lo que reduce al mínimo la presencia o riesgo de esta enfermedad en su territorio.<b>Panamá recibió por primera vez esta categoría en 2011</b> y la mantiene desde entonces a través de la aplicación de controles sanitarios.Para Panamá, esto significa principalmente <b>mayor confianza internacional en su carne bovina y productos de origen animal</b>, lo que facilita el acceso a mercados más exigentes y puede abrir nuevas oportunidades de exportación. También fortalece la credibilidad del país ante socios comerciales que exigen certificaciones sanitarias estrictas.