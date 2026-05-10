Panamá cerca de erradicar la brucelosis y tuberculosis bovina sin vacunación

La brucelosis bovina, causada principalmente por Brucella abortus, genera abortos espontáneos, nacimiento de terneros muertos o débiles, retención de placenta y reducción de la producción de leche. En los toros puede provocar inflamación de vesículas seminales, testículos y epidídimos, afectando la fertilidad.Además, es una zoonosis: puede transmitirse a los humanos a través del consumo de leche cruda o productos lácteos no pasteurizados, así como por contacto directo con animales infectados.Por su parte, la tuberculosis bovina, provocada por Mycobacterium bovis, es una enfermedad bacteriana crónica que afecta principalmente a los pulmones y ganglios linfáticos del ganado. Los síntomas incluyen pérdida de peso progresiva, tos crónica, linfadenopatía y la formación de tubérculos en órganos internos.En los mataderos, los animales infectados suelen presentar lesiones granulomatosas que obligan a destruir órganos y despojos, lo que representa pérdidas económicas directas.