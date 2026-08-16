Panamá niega entrada a canadiense por vínculos con organizaciones extremistas

El Servicio Nacional de Migración (SNM) informó este domingo 16 de agosto que Panamá negó el ingreso a un ciudadano canadiense luego de detectar, durante los controles migratorios, vínculos con organizaciones consideradas una amenaza para la paz, la seguridad y la estabilidad internacional, así como simpatía hacia el grupo extremista Hamás.

El hombre fue retornado a Canadá, su país de origen, luego de que las autoridades completaran los procedimientos establecidos para estos casos.

La detección se produjo en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, durante los procesos de verificación que realiza el SNM a las personas que buscan ingresar al territorio nacional.

De acuerdo con la institución, tras el cruce de información y el análisis de riesgo se confirmó una alerta, por lo que se activó el protocolo correspondiente y se procedió con la inadmisión.

El SNM señaló que mantiene activos sus filtros migratorios y que los controles buscan identificar posibles riesgos para la seguridad del país.

La institución sostuvo que cualquier persona que represente un riesgo para la seguridad o mantenga vínculos con grupos que promuevan la violencia será objeto de las medidas correspondientes en los puntos de control migratorio.

La medida aplicada al ciudadano canadiense se realizó conforme a la normativa migratoria vigente, indicó la entidad.