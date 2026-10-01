José Emilio Moreno asume rectoría de la UP y anuncia cambios

José Emilio Moreno Ramos tomó posesión de la rectoría de la Universidad de Panamá (UP) para el quinquenio 2026-2031, en medio de un discurso que trazó la hoja de ruta institucional sobre un plan de ocho ejes estratégicos, 34 subejes y 190 líneas de acción. Moreno Ramos, quien ganó los comicios universitarios con el 56 % de los votos frente al 20 % de su competidor más cercano, calificó el resultado como un “mandato de unidad” y no como un “cheque en blanco”.
Entre los virajes conceptuales de la nueva administración destaca la decisión de otorgar participación activa al sector privado, a las entidades públicas y a las organizaciones no gubernamentales en el diseño curricular de determinadas carreras universitarias. La medida busca adecuar los programas académicos a la demanda del mercado laboral y a las prioridades económicas del país, un paso que reconfigura las dinámicas internas de actualización formativa en la primera casa de estudios superiores de Panamá.
La transformación de la oferta académica prevé la creación de la licenciatura en Inteligencia Artificial, el fortalecimiento de las áreas de Ciencia de Datos e Internet de las Cosas, la expansión de laboratorios y simuladores, y la adopción de microcredenciales para complementar las titulaciones formales.
La estructura operativa de la UP abarca dos campus centrales, 10 Centros Regionales Universitarios, cinco extensiones y 26 programas anexos. Al referirse a esta dispersión geográfica, Moreno Ramos enfatizó que llevará al diálogo con el Estado la necesidad de garantizar un reparto equitativo de los recursos para equipamiento y laboratorios en el interior del país, al tiempo que prometió descentralizar la oferta académica permitiendo a las sedes regionales adaptar carreras según el perfil productivo de cada provincia.
Sin embargo, el plan operativo inmediato refleja el margen de maniobra fiscal de la institución. Para los primeros 100 días de gestión, el plan de mejoramiento físico contempla trabajos básicos de limpieza profunda, pintura de inmuebles y la reparación de servicios sanitarios, intervención que el propio rector supeditó a la disponibilidad del presupuesto que asigne el Gobierno Central.
La hoja de ruta de la rectoría incluye la creación de un Servicio Social Universitario Integral para vincular proyectos comunitarios continuos entre distintas disciplinas, un programa de aprovechamiento de desechos mediante biodigestores orgánicos para la generación de gas y abono, la digitalización de procesos para reducir el uso de papel y la renovación de la imagen corporativa institucional. Moreno Ramos concluyó su intervención asegurando que mantendrá una política de puertas abiertas y de rendición de cuentas sobre los fondos públicos transferidos a la entidad.
El nuevo rector de la Universidad de Panamá para el periodo 2026-2031, José Emilio Moreno Ramos, plantea una hoja de ruta con ocho ejes estratégicos que incluyen la integración del sector privado en el diseño de carreras, la apertura de la licenciatura en Inteligencia Artificial, la adopción de microcredenciales y la descentralización para los Centros Regionales Universitarios. Asimismo, contempla un plan inicial de 100 días centrado en la limpieza y reparación física de las instalaciones, sujeto a la asignación de fondos del presupuesto estatal.
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