José Emilio Moreno asume rectoría de la UP y anuncia cambios

José Emilio Moreno Ramos tomó posesión de la rectoría de la Universidad de Panamá (UP) para el quinquenio 2026-2031, en medio de un discurso que trazó la hoja de ruta institucional sobre un plan de ocho ejes estratégicos, 34 subejes y 190 líneas de acción. Moreno Ramos, quien ganó los comicios universitarios con el 56 % de los votos frente al 20 % de su competidor más cercano, calificó el resultado como un “mandato de unidad” y no como un “cheque en blanco”.

Entre los virajes conceptuales de la nueva administración destaca la decisión de otorgar participación activa al sector privado, a las entidades públicas y a las organizaciones no gubernamentales en el diseño curricular de determinadas carreras universitarias. La medida busca adecuar los programas académicos a la demanda del mercado laboral y a las prioridades económicas del país, un paso que reconfigura las dinámicas internas de actualización formativa en la primera casa de estudios superiores de Panamá.

La transformación de la oferta académica prevé la creación de la licenciatura en Inteligencia Artificial, el fortalecimiento de las áreas de Ciencia de Datos e Internet de las Cosas, la expansión de laboratorios y simuladores, y la adopción de microcredenciales para complementar las titulaciones formales.