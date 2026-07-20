José Emilio Moreno recibe credenciales como rector electo de la UP

Este lunes 20 de julio, el doctor <b><a href="/tag/-/meta/jose-emilio-moreno">José Emilio Moreno Ramos</a></b> recibió sus credenciales oficiales como rector electo de la <a href="/tag/-/meta/up-universidad-de-panama">Universidad de Panamá (UP)</a> para el periodo 2026-2031. Tras imponerse en la contienda electoral con el<b> 55.64% </b>de los votos ponderados, el nuevo líder de la máxima casa de estudios superiores se prepara para asumir el cargo el próximo <b>1 de octubre</b> con un diagnóstico claro sobre los problemas estructurales que enfrenta la institución.Moreno Ramos destacó la contundencia de los resultados electorales frente a los otros cinco aspirantes de la contienda, al lograr una diferencia de más de<b> 35 puntos porcentuales</b> sobre el segundo lugar, que obtuvo cerca del <b>20%</b> del respaldo. De acuerdo con el rector electo, este margen le otorga el mandato necesario para ejecutar transformaciones en la gestión institucional.