José Emilio Moreno recibe credenciales como rector electo de la UP

Este lunes 20 de julio, el doctor José Emilio Moreno Ramos recibió sus credenciales oficiales como rector electo de la Universidad de Panamá (UP) para el periodo 2026-2031. Tras imponerse en la contienda electoral con el 55.64% de los votos ponderados, el nuevo líder de la máxima casa de estudios superiores se prepara para asumir el cargo el próximo 1 de octubre con un diagnóstico claro sobre los problemas estructurales que enfrenta la institución. Moreno Ramos destacó la contundencia de los resultados electorales frente a los otros cinco aspirantes de la contienda, al lograr una diferencia de más de 35 puntos porcentuales sobre el segundo lugar, que obtuvo cerca del 20% del respaldo. De acuerdo con el rector electo, este margen le otorga el mandato necesario para ejecutar transformaciones en la gestión institucional.

Al abordar las necesidades urgentes del campus y sus sedes, Moreno Ramos señaló que la infraestructura, la modernización de los laboratorios y el mantenimiento continuo de las dependencias universitarias constituirán el eje prioritario de su administración. “Las prioridades son muchas. El tema de la infraestructura y los laboratorios para los estudiantes son fundamentales”, argumentó el rector electo, quien también hizo referencia a la necesidad de renovar constantemente los espacios físicos y revisar las áreas destinadas a facultades en expansión, como Medicina y Enfermería en la Ciudad de la Salud.

Vínculo estatal, empresa privada y dormitorios

En relación con los proyectos de infraestructura habitacional e integración campus-Estado, la nueva administración buscará retomar conversaciones con el Ejecutivo. Ante el antecedente de proyectos pausados como la “Ciudad Universitaria” o los programas de residencias estudiantiles implementados en otras instituciones públicas, Moreno planteó la disposición de la UP para utilizar terrenos propios que datan de 1938 y coordinar con el Gobierno intervenciones que beneficien a la población estudiantil. En el plano institucional, sostuvo que la universidad mantendrá una postura de autonomía fundamentada en el respeto mutuo con el Estado, al tiempo que buscará posicionar a la UP como un aliado estratégico del sector privado mediante la revisión y adecuación de las carreras universitarias a las demandas del desarrollo nacional.

Descentralización y servicio social