  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

José Emilio Moreno es el nuevo rector de la Universidad de Panamá

Moreno asumirá la Rectoría para el período 2026-2031, con el reto de impulsar el fortalecimiento académico.
Moreno asumirá la Rectoría para el período 2026-2031, con el reto de impulsar el fortalecimiento académico. ERICK MARCISCANO / La Estrella
Por
Deborah Peña
  • 02/07/2026 07:57
Con una trayectoria de más de 34 años en la principal casa de estudios superiores del país, Moreno ha desarrollado su carrera como docente, investigador y gestor universitario.

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.

Agrega La Estrella en Google ↗️

El profesor José Emilio Moreno fue elegido como el nuevo rector de la Universidad de Panamá para el período 2026-2031, tras finalizar el proceso de escrutinio de las elecciones universitarias celebradas el pasado 1 de julio.

El triunfo de Moreno, fue reflejado al obtener la mayoría de los votos ponderados frente a los otros candidatos que participaron en la contienda.

Con una trayectoria de más de 34 años en la principal casa de estudios superiores del país, Moreno ha desarrollado su carrera como docente, investigador y gestor universitario.

Durante la jornada electoral, estudiantes y docentes acudieron a las urnas para escoger a la máxima autoridad de la universidad para los próximos cinco años.

Moreno asumirá la Rectoría para el período 2026-2031, con el reto de impulsar el fortalecimiento académico, la investigación, la modernización institucional y la atención de los principales desafíos que enfrenta la Universidad de Panamá.

VIDEOS

Video: Venezuela informa de 32 fallecidos y más de 700 heridos tras doble terremoto de 7,2 y 7,5
Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela). El evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos. EFE/ Ronald Peña R
Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela). El evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos. EFE/ Ronald Peña R ( Ronald Peña R / EFE )

Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela)....

Lo Nuevo