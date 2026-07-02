José Emilio Moreno es el nuevo rector de la Universidad de Panamá

El profesor <b>José Emilio Moreno</b> fue elegido como el nuevo rector de la Universidad de Panamá para el período 2026-2031, tras finalizar el proceso de escrutinio de las elecciones universitarias celebradas el pasado 1 de julio.El triunfo de Moreno, fue reflejado al obtener la mayoría de los votos ponderados frente a los otros candidatos que participaron en la contienda.Con una trayectoria de más de <b>34 años</b> <b>en la principal casa de estudios superiores del país,</b> Moreno ha desarrollado su carrera como docente, investigador y gestor universitario. Durante la jornada electoral, estudiantes y docentes acudieron a las urnas para escoger a la máxima autoridad de la universidad para los próximos cinco años<b>.</b>Moreno asumirá la Rectoría para el período <b>2026-2031</b>, con el reto de impulsar el fortalecimiento académico, la investigación, la modernización institucional y la atención de los principales desafíos que enfrenta la Universidad de Panamá.