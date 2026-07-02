José Emilio Moreno es el nuevo rector de la Universidad de Panamá

El profesor José Emilio Moreno fue elegido como el nuevo rector de la Universidad de Panamá para el período 2026-2031, tras finalizar el proceso de escrutinio de las elecciones universitarias celebradas el pasado 1 de julio.

El triunfo de Moreno, fue reflejado al obtener la mayoría de los votos ponderados frente a los otros candidatos que participaron en la contienda.

Con una trayectoria de más de 34 años en la principal casa de estudios superiores del país, Moreno ha desarrollado su carrera como docente, investigador y gestor universitario.

Durante la jornada electoral, estudiantes y docentes acudieron a las urnas para escoger a la máxima autoridad de la universidad para los próximos cinco años.

Moreno asumirá la Rectoría para el período 2026-2031, con el reto de impulsar el fortalecimiento académico, la investigación, la modernización institucional y la atención de los principales desafíos que enfrenta la Universidad de Panamá.