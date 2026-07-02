Diputada Grace Hernández pide diálogo y contrapeso político en la Asamblea Nacional

La diputada Grace Hernández afirmó este jueves 2 de julio que, tras la elección de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional de Panamá, el principal desafío será garantizar que la oposición pueda ejercer su labor de fiscalización y mantener el equilibrio entre los órganos del Estado.

Durante una entrevista en Telemetro Reporta, Hernández señaló que, aunque no logró la presidencia del Legislativo, el proceso demostró que distintos sectores políticos pueden unirse cuando ponen “a Panamá primero”.

“Nosotros ayer pudimos demostrar que cuando ponemos al país primero nos podemos unir, el objetivo de nuestro proyecto es que tengamos una asamblea que haga balance que haga contrapeso”, expresó.

La diputada sostuvo que la nueva presidenta de la Asamblea enfrenta un reto importante, al considerar que deberá demostrar que, pese a pertenecer a la bancada oficialista, permitirá que la oposición cumpla su función constitucional.

“El reto ahora es demostrar que siendo una bancada de gobierno, ellos pueden permitir que la oposición haga también su trabajo”, manifestó.

Respecto a la decisión del panameñismo de no respaldar su candidatura, aseguró que conocía esa postura con antelación y dijo que, aunque no la comparte, la respeta debido a las dinámicas propias de la política.

“No me sorprendió porque lo hablamos, sabíamos cuál era su postura, yo la entiendo personalmente, pero no la comparto y eso lo digo porque sus votos, por más que con los votos de ellos no llegábamos, pero con sus votos podíamos lograr los seis que nos faltaban”, dijo.

Hernández también criticó el discurso del presidente de la República durante la instalación de la nueva legislatura, al considerar que el Gobierno continúa presentando promesas sin resultados concretos.

Según la diputada, la administración debe enfocarse en resolver los problemas económicos que enfrentan los ciudadanos y escuchar las necesidades de la población.

“Estamos en un segundo año, empezando el tercero y no hemos visto nada. Los empresarios de este país a mí se me acercan y me dicen que no se mueve la plata, no hay movimiento económico, estamos en modo subsistencia”, afirmó.

La diputada reiteró su respaldo al proyecto de ley que propone garantizar un ingreso mínimo de 600 dólares para jubilados y pensionados mediante un complemento económico.

Explicó que la iniciativa requeriría aproximadamente 200 millones de dólares al año, recursos que, a su juicio, pueden obtenerse mediante una reorganización de las prioridades del gasto público.

Finalmente, hizo un llamado a todos los diputados a trabajar en conjunto durante el nuevo período legislativo.