Pirámide de Lotería de Panamá | Gordito del Zodiaco de este viernes 3 de julio de 2026, según la IA

Este viernes 3 de julio se celebrará el sorteo del Gordito del Zodíaco, correspondiente al signo Géminis, tras la reprogramación anunciada por la institución.

El sorteo, que originalmente estaba previsto para el 26 de junio, se realizará en su horario regular. La LNB explicó que el cambio de fecha respondió a una solicitud planteada por los billeteros, quienes pidieron contar con más tiempo para la venta de los billetes.

Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo anterior del Gordito de la Lotería Nacional de Beneficencia:

-3

-7

-9

Estas son las combinaciones ganadoras para este sorteo del Gordito Millonario:

Para este sorteo, hay un monto de $1,004,000 millones de dólares para el ganador.