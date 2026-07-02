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¡Ni Messi se salvó! El detector de metales lo detuvo en Miami y su reacción se hizo viral

Messi provoca revuelo en Miami al pasar por un detector de metales antes de la llegada de Argentina
Messi provoca revuelo en Miami al pasar por un detector de metales antes de la llegada de Argentina @leomessi
Por
Emiliana Tuñón
  • 02/07/2026 10:22
El astro argentino pasó por un detector de metales a su llegada a Miami, pero fue su reacción la que terminó robándose todas las miradas.

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La llegada de la selección argentina a Miami dejó una escena que rápidamente se volvió viral en redes sociales. El capitán Lionel Messi tuvo que pasar por un detector de metales como parte del protocolo de seguridad, al igual que el resto de la delegación.

La imagen llamó la atención de aficionados y medios de comunicación, quienes no tardaron en comentar con humor que incluso el considerado por muchos como el mejor futbolista de la historia debía cumplir con los controles de acceso.

Sin embargo, más allá del procedimiento de seguridad, lo que realmente captó la atención fue la reacción del astro argentino.

Messi respondió con una amplia sonrisa y una expresión de diversión mientras atravesaba el detector, una escena que desató cientos de comentarios y memes en las redes sociales.

El gesto relajado del campeón del mundo volvió a demostrar la naturalidad con la que afronta este tipo de situaciones, convirtiendo un simple control de seguridad en uno de los momentos más comentados de la jornada.

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