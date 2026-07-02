Nuevos validadores de MiBus: estas son las recomendaciones para evitar errores al pagar

De acuerdo con la empresa, la implementación forma parte de un proceso liderado por Sonda Panamá, compañía responsable del sistema de recaudo del transporte público, que busca agilizar el abordaje de los pasajeros y modernizar el mecanismo de cobro.

La empresa MiBus informó que inició la modernización del sistema de pago del transporte público mediante la instalación de nuevos validadores en su flota de buses, una actualización tecnológica que permitirá a los usuarios pagar sus viajes con tarjetas de débito y crédito.

MiBus explica cómo usar los nuevos validadores de pago sin generar cobros no deseados

Mientras avanza la instalación de los nuevos equipos, MiBus recomendó a los usuarios pasar su tarjeta una sola vez al momento de ingresar al autobús, ya que los nuevos validadores pueden presentar tiempos de respuesta diferentes a los actuales.

La empresa aconsejó verificar que el torniquete se haya liberado antes de intentar una nueva validación, con el fin de evitar cobros no deseados.

Asimismo, indicó que, en caso de detectar inconsistencias en el saldo o el cobro del viaje, los pasajeros deben reportarlas a través de los canales de atención digital de MiBus, proporcionando el número del bus para que el caso pueda ser canalizado con Sonda Panamá.

La empresa también informó que el equipo técnico de Sonda se mantiene monitoreando el funcionamiento de los nuevos validadores durante esta etapa de implementación, mientras agradeció a los usuarios su comprensión y colaboración durante el proceso de modernización tecnológica del sistema de transporte público.