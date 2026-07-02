Nuevos validadores de MiBus: estas son las recomendaciones para evitar errores al pagar

La <b><a href="/tag/-/meta/mibus">empresa MiBus </a></b>informó que inició la modernización del sistema de pago del transporte público mediante la instalación de nuevos validadores en su flota de buses, una actualización tecnológica que permitirá a los usuarios pagar sus viajes con tarjetas de débito y crédito.De acuerdo con la empresa, la implementación forma parte de un proceso liderado por Sonda Panamá, compañía responsable del sistema de recaudo del transporte público, que busca agilizar el abordaje de los pasajeros y modernizar el mecanismo de cobro.