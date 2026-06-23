MiBus instala nuevos validadores para permitir pagos con tarjetas y recargas electrónicas

Los usuarios del sistema de transporte público <b>MiBus</b> contarán próximamente con nuevas opciones para pagar sus viajes, con el objetivo de agilizar el acceso al servicio y modernizar el sistema de cobro.La empresa informó que se inició la instalación de nuevos validadores que permitirán a los pasajeros utilizar <b>tarjetas de débito y crédito</b> como método de pago en el transporte público.De acuerdo con <b>Juan Yau, director de Logística y Servicio de MiBus</b>, Panamá continúa avanzando en la incorporación de nuevas tecnologías de la mano de <b>SONDA</b>, empresa encargada del sistema de recaudo del transporte. En declaraciones a <i>Telemetro Reporta</i>, explicó que desde el lunes comenzaron los trabajos de instalación de estos equipos en los buses, zonas pagas y estaciones del Metro.Yau detalló que el nuevo validador será más moderno, aunque mantendrá una forma de pago similar a la actual. Actualmente el proyecto se encuentra en su <b>fase 1</b>, que consiste en la instalación de los equipos, con la meta de tener el <b>100 % de los validadores colocados para finales de julio</b>.Posteriormente, se dará paso a la <b>fase 2</b>, en la que los usuarios podrán pagar sus pasajes con tarjetas de crédito y débito. Además, el sistema permitirá realizar recargas desde el teléfono móvil, y estas se verán reflejadas de manera automática en la tarjeta, sin necesidad de procesos adicionales.La instalación de los nuevos equipos comenzó en la estación de MiBus de <b>Villa Zaita</b>, uno de los principales puntos de conexión con el sistema del Metro de Panamá.Esta estación fue escogida como punto de partida debido a su alta afluencia de pasajeros y su integración con otros medios de transporte.El proyecto también contempla que este mismo sistema de validadores sea implementado de forma progresiva en las estaciones del <b>Metro de Panamá</b>, tecnologías.