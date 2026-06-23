MiBus instala nuevos validadores para permitir pagos con tarjetas y recargas electrónicas

Los usuarios del sistema de transporte público MiBus contarán próximamente con nuevas opciones para pagar sus viajes, con el objetivo de agilizar el acceso al servicio y modernizar el sistema de cobro.

La empresa informó que se inició la instalación de nuevos validadores que permitirán a los pasajeros utilizar tarjetas de débito y crédito como método de pago en el transporte público.

De acuerdo con Juan Yau, director de Logística y Servicio de MiBus, Panamá continúa avanzando en la incorporación de nuevas tecnologías de la mano de SONDA, empresa encargada del sistema de recaudo del transporte.

En declaraciones a Telemetro Reporta, explicó que desde el lunes comenzaron los trabajos de instalación de estos equipos en los buses, zonas pagas y estaciones del Metro.

Yau detalló que el nuevo validador será más moderno, aunque mantendrá una forma de pago similar a la actual. Actualmente el proyecto se encuentra en su fase 1, que consiste en la instalación de los equipos, con la meta de tener el 100 % de los validadores colocados para finales de julio.

Posteriormente, se dará paso a la fase 2, en la que los usuarios podrán pagar sus pasajes con tarjetas de crédito y débito. Además, el sistema permitirá realizar recargas desde el teléfono móvil, y estas se verán reflejadas de manera automática en la tarjeta, sin necesidad de procesos adicionales.

La instalación de los nuevos equipos comenzó en la estación de MiBus de Villa Zaita, uno de los principales puntos de conexión con el sistema del Metro de Panamá.

Esta estación fue escogida como punto de partida debido a su alta afluencia de pasajeros y su integración con otros medios de transporte.

El proyecto también contempla que este mismo sistema de validadores sea implementado de forma progresiva en las estaciones del Metro de Panamá, tecnologías.