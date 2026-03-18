Pasajes sin efectivo: el cambio que transformará el transporte en Panamá

La <b><a href="/tag/-/meta/attt-autoridad-del-transito-y-transporte-terrestre">Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT)</a></b> y la <b><a href="/tag/-/meta/sonda-panama">empresa Sonda</a></b> avanzan en la modernización del transporte público en Panamá mediante la implementación de un sistema de pago digital.La propuesta busca reemplazar el uso de efectivo por métodos electrónicos como tarjetas y dispositivos digitales, permitiendo a los usuarios pagar de forma más rápida y segura. Además, impulsa la bancarización de los transportistas y la integración tecnológica de buses y taxis en un mismo sistema.Con esta iniciativa, las autoridades apuntan a mejorar la experiencia del usuario, aumentar la transparencia y hacer más eficiente el servicio de transporte a nivel nacional.