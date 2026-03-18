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Pasajes sin efectivo: el cambio que transformará el transporte en Panamá

Usuarios podrán pagar pasajes con tarjeta y dispositivos electrónicos
Usuarios podrán pagar pasajes con tarjeta y dispositivos electrónicos | Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 18/03/2026 11:59
El transporte público en Panamá se encamina hacia el pago sin efectivo con una nueva propuesta tecnológica.

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y la empresa Sonda avanzan en la modernización del transporte público en Panamá mediante la implementación de un sistema de pago digital.

La propuesta busca reemplazar el uso de efectivo por métodos electrónicos como tarjetas y dispositivos digitales, permitiendo a los usuarios pagar de forma más rápida y segura. Además, impulsa la bancarización de los transportistas y la integración tecnológica de buses y taxis en un mismo sistema.

Con esta iniciativa, las autoridades apuntan a mejorar la experiencia del usuario, aumentar la transparencia y hacer más eficiente el servicio de transporte a nivel nacional.

Claves de la nueva modalidad de pago

Pago sin efectivo: implementación de recaudo electrónico a los transportistas.

Más opciones para el usuario: uso de tarjetas (débito/crédito) y dispositivos digitales.

Mayor rapidez: reduce el tiempo de abordaje y agiliza el servicio.

Seguridad: disminuye riesgos asociados al manejo de dinero en efectivo.

Bancarización: integración de transportistas al sistema financiero formal.

Transparencia: mejor control de ingresos y operaciones del transporte.

Sistema unificado: integración del transporte selectivo y colectivo en un solo ecosistema.

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