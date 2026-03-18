Pasajes sin efectivo: el cambio que transformará el transporte en Panamá

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y la empresa Sonda avanzan en la modernización del transporte público en Panamá mediante la implementación de un sistema de pago digital.

La propuesta busca reemplazar el uso de efectivo por métodos electrónicos como tarjetas y dispositivos digitales, permitiendo a los usuarios pagar de forma más rápida y segura. Además, impulsa la bancarización de los transportistas y la integración tecnológica de buses y taxis en un mismo sistema.

Con esta iniciativa, las autoridades apuntan a mejorar la experiencia del usuario, aumentar la transparencia y hacer más eficiente el servicio de transporte a nivel nacional.