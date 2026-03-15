SONDA afirma que competirá por la licitación de la administración financiera del sistema de transporte público

La modernización impulsada por esta inversión tiene una fecha en el calendario: el primer trimestre de 2026. Para ese momento, el sistema deberá haber migrado a un modelo de 'pagos abiertos'. Este cambio estructural permitirá que el usuario deje de depender exclusivamente de la tarjeta de Metrobus para acceder al servicio. La tecnología, que operará sobre una plataforma en la nube, habilitará el uso de tarjetas de débito, crédito, códigos QR y billeteras digitales como Google Pay o Apple Pay. 'Desde el punto de vista de estabilidad del sistema, lo que vamos a dejar instalado y va a estar funcionando este tercer trimestre, va a estar a la vanguardia tecnológica de que existe en el mundo en los (sistemas de) pagos. Eso independiente de que el Estado quiera licitar el servicio', afirmó.El alto directivo destacó que este avance posicionará a Panamá al nivel de potencias como Inglaterra o Estados Unidos. 'Panamá, durante el tercer trimestre de este año [2026], ya podrá estar operando este proyecto y podrá ser una imagen país de lo que pueda ser Panamá en la digitalización de sus servicios públicos... Un turista cuando llegue al Aeropuerto Tocumen y se monte en el metro y ya adicionalmente, cuando esté operativa la línea 3, solo con su tarjeta de crédito emitida en el extranjero va a poder usar el transporte público sin ningún problema', subrayó.