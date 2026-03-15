SONDA afirma que competirá por la licitación de la administración financiera del sistema de transporte público

Panamá se encuentra en un punto de inflexión en la gestión de sus servicios públicos. La infraestructura que permite el flujo de millones de balboas mensuales a través del sistema de transporte —el recaudo de pasajes— ha entrado en una fase de renovación obligatoria. Tras 13 años de servicio continuado, el sistema original alcanzó un límite técnico que forzó al Consejo de Gabinete a emitir resoluciones de emergencia para garantizar la continuidad operativa, mientras se pavimenta el camino hacia una licitación internacional de diez años que definirá el futuro digital del país. La narrativa de esta transición comenzó con la Resolución N.° 146-25, aprobada el 23 de diciembre de 2025, en Consejo de Gabinete. Este documento legal no es un simple trámite administrativo; es la respuesta del Estado a un diagnóstico de obsolescencia crítica. La resolución autorizo una contratación excepcional entre Metro de Panamá, S.A. (MPSA) y la empresa Sociedad Nacional de Procesamiento de Datos, S.A. (SONDA) por una suma total de $11,085,673.14. El desglose de esta inversión revela la fragilidad del sistema previo. La partida se destina fundamentalmente al mantenimiento y la renovación parcial de equipamiento: validadores, servidores y “switches”. Un análisis riguroso determinó que era imperativo ganar tiempo mientras se concretaba el plan de pagos y financiamiento del acto público de largo plazo. El hardware original ya no contaba con soporte técnico ni repuestos en el mercado internacional. Marcelo Castiglione, gerente general corporativo (CEO) de SONDA, fue contundente al respecto durante una entrevista exclusiva con La Estrella de Panamá en su reciente visita estratégica al país. “El origen de esto es porque el sistema ya tiene 13 años y necesitaba un upgrade (mejora) de su infraestructura, su tecnología y su software, porque si no, podían haber quiebres de servicio. Los activos que soportaban el servicio ya estaban muy depreciados y tenían una posibilidad de falla muy alta”, reconoció Castiglione. Esta medida excepcional extiende la vigencia del servicio hasta el 31 de octubre de 2026, asegurando que el sistema no sufra interrupciones mientras se licita el nuevo contrato de 10 años. “Los activos que soportaban el servicio ya estaban muy depreciados y tenían una posibilidad de falla muy alta. Entonces, con las autoridades nos pusimos de acuerdo en renovar todo esto, todo este equipamiento y al mismo tiempo modernizar el sistema de pago”, afirmó el CEO de SONDA, empresa de soluciones tecnológicas, de capital chileno, que vino a Panamá en 2008 para competir por la licitación para desarrollar el portal PanamáCompras.

La meta de 2026: el fin del monopolio de la tarjeta exclusiva

La modernización impulsada por esta inversión tiene una fecha en el calendario: el primer trimestre de 2026. Para ese momento, el sistema deberá haber migrado a un modelo de “pagos abiertos”. Este cambio estructural permitirá que el usuario deje de depender exclusivamente de la tarjeta de Metrobus para acceder al servicio. La tecnología, que operará sobre una plataforma en la nube, habilitará el uso de tarjetas de débito, crédito, códigos QR y billeteras digitales como Google Pay o Apple Pay. “Desde el punto de vista de estabilidad del sistema, lo que vamos a dejar instalado y va a estar funcionando este tercer trimestre, va a estar a la vanguardia tecnológica de que existe en el mundo en los (sistemas de) pagos. Eso independiente de que el Estado quiera licitar el servicio”, afirmó. El alto directivo destacó que este avance posicionará a Panamá al nivel de potencias como Inglaterra o Estados Unidos. “Panamá, durante el tercer trimestre de este año [2026], ya podrá estar operando este proyecto y podrá ser una imagen país de lo que pueda ser Panamá en la digitalización de sus servicios públicos... Un turista cuando llegue al Aeropuerto Tocumen y se monte en el metro y ya adicionalmente, cuando esté operativa la línea 3, solo con su tarjeta de crédito emitida en el extranjero va a poder usar el transporte público sin ningún problema”, subrayó.

El interés estratégico: SONDA y la licitación de diez años

A pesar de operar actualmente bajo procedimientos excepcionales, la multinacional SONDA ha manifestado su firme intención de competir por la nueva concesión de largo plazo de la administración financiera del sistema de transporte. Con un balance financiero sólido al cierre de 2025, reportando cierres comerciales de $1,800 millones e ingresos de $1,500 millones, la empresa ve en Panamá un mercado ancla para su expansión regional. Al ser consultado sobre su participación en el nuevo acto público, Castiglione fue tajante al confirma que competirán por la licitación nuevamente. El ejecutivo recordó que, aunque el contrato concesión original de 2011 llegó a su término, la operación se ha mantenido mediante adendas sucesivas. “La actual dura hasta abril de 2027”, precisó. Y, “por supuesto que sí, por supuesto (van a competir por la licitación a 10 años). Estos 13 años, la verdad, trabajando en Panamá han sido muy importantes; nos sentimos muy contentos con que nos hayan ayudado a profundizar este tipo de tecnología y poder expandirla a otros países”. Para SONDA, Panamá representó su segundo hito en transporte tras la experiencia en Chile en 2011. El éxito del modelo de tarjetas contactless (sin contacto) en el istmo sirvió como plataforma de exportación para sistemas similares en Argentina, Colombia, Brasil, Guatemala y México. Actualmente, en Panamá, la compañía no solo gestiona la administración financiera y el recaudo en puntos de atención, sino que garantiza la operatividad de validadores y torniquetes en las zonas pagas, integrando soluciones modernas como banca en línea, banca móvil y diversas plataformas digitales de recarga. Hoy en día los operadores que están conectados son: MiBus, las estaciones de Metro de Panamá y la Terminal de Albrook.

La alianza con la ATTT: bancarización y seguridad

La modernización no se limita a los rieles del Metro. El 13 de marzo, la alta gerencia de SONDA sostuvo un encuentro determinante con la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT). Nicolás Brea, director general de la entidad, y Justo Castañeda, secretario general, recibieron a Castiglione y a Víctor Betancourt, gerente general para Panamá y Guatemala, con un objetivo claro: la integración tecnológica de los sectores selectivo y colectivo a un ecosistema de pagos moderno y eficiente. Este plan busca democratizar el acceso a medios de pago electrónicos en rutas que tradicionalmente se han manejado en efectivo. El beneficio es doble: para el usuario, mayor comodidad y seguridad; para el transportista, la entrada directa a la bancarización. “El eje central de este acercamiento fue el diseño de un plan integral de recaudo electrónico que permita a los transportistas dar el salto hacia la bancarización”, señaló el comunicado oficial de la ATTT.

Digitalización gubernamental y ciberseguridad

El alcance de esta transformación se extiende a otras áreas de la economía. La visión de SONDA para Panamá incluye la digitalización de servicios públicos para que trámites ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Autoridad Nacional de Aduanas o el Registro Civil se realicen íntegramente desde dispositivos móviles. Un ejemplo crítico es la tecnificación del paso de Paso Canoas, en la frontera con Costa Rica. Este proyecto busca digitalizar completamente los controles de personas y comercio, asegurando que el tránsito sea fluido y los controles veraces mediante el uso de tecnología electrónica. Asimismo, la empresa colabora en el fortalecimiento de la factura electrónica junto al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), buscando eliminar procesos manuales y robustecer el circuito de información. Castiglione define esta macro-estrategia bajo el concepto de “ventanilla única”. “Digitalizar significa acercar a los ciudadanos a las instituciones públicas... que una persona no tiene que ir a ninguna oficina para sacar un certificado de nacimiento de un hijo o sacar un comprobante de impuestos. Todo eso lo puede solucionar en su teléfono”, señaló el alto directivo. Sin embargo, con la digitalización masiva llega una amenaza proporcional: los ciberataques. SONDA advierte que el cibercrimen es hoy una industria global que drena hasta el 3 % del PIB mundial. Castiglione subraya que cualquier proyecto tecnológico debe nacer con un componente de inversión sustantiva en protección de datos, dado que el ciberataque es hoy una industria global. “El Estado va a invertir más aún porque maneja la información de las personas. El tema de los datos, proteger los datos, va a ser un tema que todos vamos a estar mucho más preocupados”, alertó Castiglione.

Un futuro conectado

Panamá se encamina a un 2026 de alta intensidad tecnológica. La integración de la Línea 3 del Metro y la posible incorporación de sistemas como el teleférico de San Miguelito al ecosistema de pagos electrónicos marcan la agenda. Si bien la Resolución N.° 146-25 del Consejo de Gabinete emitida en diciembre pasado fue el puente necesario para evitar un quiebre de servicio de recaudo de pasaje, pero el verdadero hito será la licitación de 10 años, donde el Estado elegirá al socio que lo acompañará en su madurez digital. Como concluye Castiglione, la apuesta por Panamá es de largo aliento. “Son 15 años que estamos acá y lógicamente queremos seguir por muchos años más en adelante, pudiendo trabajar en conjunto en la digitalización, pero de cara a las personas”, puntualizó.