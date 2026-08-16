Lotería Nacional de Panamá - Resultados del sorteo de este 16 de agosto de 2026

La Lotería Nacional de Beneficencia realiza la tarde de este 16 de agosto de 2026 el sorteo ordinario de domingo.
Resultados del sorteo de este 16 de agosto:
Primer Premio: 03997
Letras: CBAD
Serie: 3
Folio: 13
Segundo Premio: 14353
Tercer Premio: 87686
El sorteo es uno de los regulares de la Lotería Nacional de Beneficencia, realizado todos los domingos.
Este sorteo se caracteriza por ofrecer premios a los jugadores que acierten ciertos números, y tiene una gran tradición en el país.
Existen también premios para los números que coinciden con las últimas cifras de los números ganadores, así como el segundo y tercer premio que también incluyen montos importantes.
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