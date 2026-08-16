Panamá bajo alerta por lluvias y tormentas: autoridades confirman muertos y casas afectadas

Las lluvias, fuertes vientos y tormentas eléctricas registradas durante las últimas 24 horas dejaron tres personas fallecidas, dos heridas y decenas de viviendas afectadas en distintos puntos del país, según el balance del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), actualizado a las 10:41 a.m. de este domingo 16 de agosto. Las principales afectaciones se concentran en Chiriquí, Bocas del Toro, Veraguas y la comarca Ngäbe Buglé, donde los equipos de respuesta mantienen labores de evaluación, monitoreo y atención. Uno de los hechos más graves ocurrió en Playa Zapotal, Besikó, Soloy, en la comarca Ngäbe Buglé, donde un rayo impactó una vivienda y provocó la muerte de tres personas, mientras otras dos resultaron heridas. Las instituciones de respuesta se mantienen en el área para realizar las labores correspondientes.

Bocas del Toro, entre las zonas más afectadas

En Bocas del Toro, las fuertes lluvias provocaron inundaciones en el corregimiento de Finca 4, específicamente en las comunidades de Pantanal 1 y Pantanal 2, donde se contabilizan aproximadamente 30 viviendas afectadas. Sinaproc también mantiene activos los procesos de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) en Barranco Medio y en la comunidad de Débora, en el corregimiento de Finca 51. La entidad mantiene vigilancia sobre el río Sixaola, cuyo caudal registra un incremento, aunque al momento del balance permanece dentro de su cauce y no se reportan desbordamientos. Las autoridades reiteraron a la población la recomendación de no cruzar ríos, quebradas ni zonas inundadas, especialmente mientras continúen las lluvias.

Daños en Chiriquí

En la provincia de Chiriquí se reportan tres viviendas afectadas por desprendimientos de techo. Los incidentes ocurrieron en Baco y Corotu Civil, en el distrito de Barú, y Nuevo México, en Chiriquí Viejo, distrito de Alanje. También se registraron cinco incidentes por caída de árboles sobre vías en sectores de Bágala, Boquerón, Pedregal y Alanje. Algunos de estos casos provocaron afectaciones en el tendido eléctrico. En Bágala, específicamente en la urbanización Villa Oliva, la caída de árboles ocasionó daños en cuatro viviendas y afectó aproximadamente a 20 personas. Las condiciones meteorológicas también habían provocado afectaciones en el distrito de Barú, donde un vendaval registrado el sábado causó daños de consideración en fincas bananeras. Hasta ahora no se ha precisado la extensión de los cultivos afectados ni el monto de las pérdidas.

Atención en Veraguas