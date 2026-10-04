Apes Inc, la sociedad panameña vinculada a un millonario escándalo en El Salvador

Una sociedad ligada a uno de los mayores escándalos por desvío de fondos en El Salvador se mantiene activa en Panamá. Se trata de Apes Inc, abreviatura de Alba Petróleos El Salvador, una pieza clave en un entramado de desvío de fondos y blanqueo de miles de millones de dólares vinculados con petróleo venezolano y que estuvo presidida por una de las figuras cercanas al actual presidente, Nayib Bukele. El medio Univisión reportó esta semana que la sociedad había sido reactivada tras años de suspensión. Una búsqueda en el Registro Público panameño confirma que la sociedad mantiene estado “vigente”. La última reunión de la junta de accionistas fue registrada el 15 de noviembre de 2019. En 2023, el Registro Público cambió su estado a “suspendido” por morosidad en el pago de la tasa. Luego, el 26 de abril de 2024 se efectuó el pago de 25 dólares a la Dirección General de Ingresos (DGI) para mantener de esta forma activa la sociedad, ordenando el levantamiento de la nota marginal de disolución.

El escándalo

En 2019, el fiscal general de El Salvador ordenó el allanamiento de varias empresas vinculadas al conglomerado Alba Petróleos de El Salvador por sospecha de lavado de dinero. Entre ellas se encontraba Apes Inc. De acuerdo a la fiscalía salvadoreña, Alba Petróleos movió más de 3,242 millones de dólares entre 2010 y 2019 a través de varias sociedades. El análisis de las autoridades salvadoreñas detectó millones de dólares en donaciones que superaban incluso las utilidades de la empresa, sin que quedara claro quiénes eran los beneficiarios. Un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos señaló en 2019 que se habrían desviado más de 400 millones de dólares a través de una serie de compañías ficticias y cuentas offshore en Panamá. El medio digital Connectas publicó que el 8 de septiembre de 2008 tres mandatarios locales del partido opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) que eran directivos de Alba Petróleos en El Salvador viajaron a Panamá para ser nombrados directivos de Apes Inc. En la sociedad también aparece un médico que medios internacionales reportan como cercano al actual presidente salvadoreño, Nayib Bukele. Se trata de Erick Geovanni Vega, quien fue presidente de Apes Inc hasta su renuncia el 15 de octubre de 2019. Un informe presentado en 2020 por IBI Consultants, escrito por el consultor del Departamento de Estado, Douglas Farah, señala que Vega era consejero de Bukele para inversiones en el exterior. La relación es tan cercana que Bukele es incluso padrino de uno de los hijos de Vega, según reportan medios salvadoreños. El reporte de IBI Consultants señala que Vega viajaba frecuentemente utilizando un pasaporte diplomático a Caracas para reunirse y negociar con autoridades del régimen de Nicolás Maduro. Y es que Alba Petróleos estuvo relacionada desde su creación con Venezuela y su petróleo. La empresa surge en 2006, impulsado por el partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), otrora brazo político de la guerrilla salvadoreña. El entonces presidente salvadoreño, Elías Antonio Saca, se oponía a formar parte de aliarse con Venezuela a través de Petrocaribe y recibir su petróleo. Es entonces que el FMLN crea Alba Petróleos. La empresa operaría unas 55 estaciones de combustible alrededor de El Salvador e incursionaría en negocios como producción de energía, alimentos, medicinas, micropréstamos, supermercados y transporte público.

Triangulación en Panamá

Apes Inc habría recibido más de 185 millones de dólares en préstamos por parte de su casa matriz en El Salvador, sin que existan registros disponibles de pagos o bienes colaterales ofrecidos a cambio, de acuerdo al informe de IBI Consultants. ”De acuerdo a una investigación de la Unidad de Análisis Financiero de Panamá, cientos de millones de dólares de Alba Petróleos fluyeron a cuentas en Panamá controladas por APES, y de ahí a siete otras subsidiarias de Alba Petróleos antes que los fondos fueran transferidos a Islas Vírgenes Británicas, Gibraltar, Luxemburgo, Suiza y bancos rusos. De acuerdo a la explicación de un auditor sobre la deuda de APES, APES recibió el dinero de Alba Petróleos, luego procedió a mandar gran parte de esto como préstamos a algunas de las mismas compañías de Alba Petróleos registradas en Panamá, amasando grandes deudas propias con Alba Petróleos. Varios de los grandes beneficiarios de préstamos fueron corporaciones basadas en Miami”, señala el informe.

Caso congelado

El caso de Alba Petróleos permanece pendiente de una resolución legal. El fiscal que abrió la investigación, Raúl Melara, fue destituido el 1 de mayo de 2021, el mismo día que el gobierno de Bukele asumió el control de la Asamblea y removió a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. El actual fiscal general, Rodolfo Delgado, fue apoderado legal de Alba Petróleos. De acuerdo a reportes del diario El País, Delgado ha sido una de las principales razones por las que el expediente se mantiene detenido. Según documentos fiscales citados por el diario La Nación, Bukele habría recibido cerca de $3.3 millones a título personal y a nombre de tres empresas de su grupo familiar provenientes de Alba Petróleos. Actualmente, la directiva de Apes Inc en Panamá está compuesta por Yabary Amaru Araujo Villegas (secretaria), Uberto de Jesús Orellana Cruz (tesorero), Luis Alejandro Sauce Navarro (director), Ana Isabel Vazquez Rodríguez (directora) y Sonia Carolina Rosales Beltrán (presidenta).