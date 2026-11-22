Con el año escolar a punto de terminar el 11 de diciembre y 44,491 estudiantes con calificaciones deficientes en el segundo trimestre, el futuro de cientos de estudiantes sigue en suspenso. A más de un mes del terremoto de magnitud 7,5 que sacudió provincias como Veraguas, Coclé, Herrera y Los Santos, las comunidades educativas aún esperan respuestas sobre la reconstrucción de los centros afectados y las condiciones en que podrán iniciar las clases en 2027. Docentes de las provincias afectadas expresaron a La Estrella de Panamá su preocupación por la falta de certeza de lo que podría suceder el próximo año: aún desconocen si podrán regresar a las escuelas dañadas por el terremoto y bajo qué condiciones se reanudarán las clases. “No tenemos perspectiva de que hay garantizado para el próximo año. Hemos quedado los educadores pensando: ‘¿y qué viene el otro año, pues?’, es preocupante”, expresó Raúl Vega, profesor en la Escuela Rafael Moreno de Macaracas, provincia de Los Santos, una de las áreas más afectadas en Los Santos por el movimiento telúrico del pasado 9 de octubre. ‘Ana’ (nombre ficticio para resguardar la identidad), profesora en la comunidad de Torio, distrito de Mariato, provincia de Veraguas, también alertó de la misma situación. Señaló a La Decana que no ha visto algún tipo de acercamiento de las autoridades educativas a la comunidad más allá de la inspección de los planteles y que hasta el momento no se le ha informado qué pasará con las clases el próximo año. ¿Qué pasa con quienes ya iban perdiendo el año? En este mismo panorama también se da otra realidad: al cierre del segundo trimestre del año, 44,491 alumnos de primaria, premedia y media registraron calificaciones deficientes, siendo cerca de un 60% más que los 27,855 estudiantes que reprobaron el año lectivo 2025, de acuerdo con los datos del portal Meduca SIG del Ministerio de Educación (Meduca). En la provincia de Los Santos, el director regional de Educación, Ernesto Domínguez, explicó que se aplican modalidades flexibles, para evitar que los alumnos pierdan el año escolar. La región atiende a unos 15,000 estudiantes y el informe técnico identificó 25 centros educativos con afectaciones leves, 57 con daños moderados y 25 con daños severos.

Mientras se determina el futuro de los planteles, los docentes recurren a clases virtuales, módulos y guías de aprendizaje, las llamadas modalidades flexibles por las autoridades. En algunas comunidades, incluso realizan visitas en las comunidades de sus estudiantes hasta tres veces por semana y desarrollan las clases en patios, viviendas o debajo de los árboles. “No es como nosotros queríamos [dar clases] porque no es lo mismo estar en el aula, en la conversación y la clase desarrollarla con toda su pedagogía, a hacerlas en casa, pero tratamos de que los muchachos estuvieran repasando los temas”, expresó el profesor Vega. El docente también añadió que el contenido de los módulos se planteó tomando en cuenta las dificultades por las cuales están pasando los jóvenes de las provincias afectadas al perder sus casas, entre otras situaciones. “tratamos de hacerlo de modo bastante flexible con una guía flexible fácil de desarrollar”, indicó. Los módulos o guías escolares son cuadernillos de actividades académicas para los estudiantes utilizado por no poder dar clases presenciales tras el terremoto.

Raúl Vega, Docente. No tenemos perspectiva de que hay garantizado para el próximo año. Hemos quedado los educadores pensando: ‘¿y qué viene el otro año, pues?’, es preocupante”,

Por otro lado, en lugares como Torio, provincia de Veraguas, solo una parte de la población estudiantil ha recibido los módulos. Según la profesora ‘Ana’, únicamente los niños cuyas casas no fueron afectadas están trabajando en base a los módulos, mientras que el resto no cuenta ni con cuadernos para escribir tras perder sus viviendas. “Es un poco incómodo poner a los niños en esa situación si no tienen ni casa. No tienen ninguna clase de ayuda, como sus casas eran muy pegadas unas a las otras el gobierno no les quiere construir, así que todavía la mayoría están en campamento”, expresó la educadora. De acuerdo a cifras del Meduca y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), producto del terremoto del pasado 9 de octubre, en Tonosí unas 619 escuelas se vieron afectadas en provincias como Los Santos, Coclé, Herrera, Veraguas, entre otras. Mientras que unos 193,000 estudiantes dejaron de recibir clases al momento del sismo, unos 89,000 alumnos son los que actualmente se mantienen afectados. Sin embargo, incluso antes de este panorama de fracasos no mostraba alguna mejoría. Los estudiantes con rendimiento deficiente aumentaron 19.6% entre el primer y el segundo trimestre, al pasar de 37,203 a 44,491, según las estadísticas de la plataforma Meduca SIG. La premedia concentra la mayor cantidad de estudiantes en esta condición, con 20,629 alumnos, frente a los 10,879 que reprobaron ese nivel durante 2025. En primaria, los estudiantes con calificaciones deficientes llegaron a 14,944, frente a los 10,936 fracasos registrados el año anterior. En educación media, 8,918 estudiantes presentaban dificultades académicas en el segundo trimestre, mientras que en 2025 fueron 6,040 los que no lograron aprobar el año. La Estrella de Panamá contactó al Meduca para conocer más sobre estas cifras y el plan del ministerio para evitar la menor cantidad de fracasos tras las circunstancias del terremoto. Asimismo, se consultó sobre las escuelas afectadas y cuántas podrían estar listas para el próximo año, pero al cierre de esta edición no hubo una respuesta. Este medio también buscó en el portal de Panamá Compra contrataciones relacionadas con la remodelación de escuelas afectadas por el terremoto, pero no se encontró ningún acto público relacionado a esto.

La última comunicación oficial sobre el avance de las operaciones en las escuelas afectadas por el terremoto se dio el 15 de octubre, en la misma el ministerio señaló que continuarían con las inspecciones mientras escuchaban a los docentes y representantes de las comunidades educativas. Espacios temporales para recuperar el aprendizaje Como parte de la respuesta a la emergencia, el Meduca, Unicef y RET Internacional impulsan espacios temporales de aprendizaje en las comunidades afectadas. Unicef contempla la instalación de 11 espacios en Veraguas, Herrera y Los Santos, con capacidad estimada para atender a unos 3,000 estudiantes. En las carpas donde residen temporalmente los niños junto a sus familias se ofrecen actividades de pintura, cantos, juegos y dinámicas grupales. En una primera etapa, el objetivo es recuperar la estabilidad emocional de los niños y ofrecerles un entorno seguro para compartir después de la emergencia. Una segunda fase contempla el refuerzo de la lectoescritura, la lógica matemática y las habilidades motoras, con miras a preparar a los estudiantes para el inicio del año escolar 2027. Inversiones educativas tras el terremoto Mientras los centros educativos afectados por el terremoto esperan por su reparación, el Meduca ha destinado recursos a medidas para garantizar la continuidad de las clases. Entre ellas figuran la compra directa de kits escolares para estudiantes de preescolar y la impresión de guías de aprendizaje para alumnos de premedia y media, con una inversión conjunta de $189,766.

’Ana’ (nombre ficticio), Educadora. Es un poco incómodo poner a los niños en esa situación si no tienen ni casa. No tienen ninguna clase de ayuda, como sus casas eran muy pegadas unas a las otras el gobierno no les quiere construir, así que todavía la mayoría están en campamento”,

Para los estudiantes de preescolar, el ministerio invirtió $180,822 en kits que incluyen mochilas, libros para colorear, crayones, plastilina, sogas para saltar, capotes y tijeras de punta redonda. A esto se suman $8,943 destinados a la impresión de las guías escolares. Durante 2025, 10,288 estudiantes abandonaron las aulas: 4,017 de premedia, 3,397 de media y 2,874 de primaria. Por segundo año consecutivo, más de 10,000 alumnos quedaron fuera del sistema educativo. Así lo reportó La Estrella de Panamá a inicios de este año lectivo en ‘Aulas a medias: deserción escolar se mantiene mientras sigue el conflicto docente’, publicado el 1 de marzo de 2026. Para la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof), las lagunas en el aprendizaje y la reprobación pueden convertirse en factores que anteceden al abandono escolar. “La preocupación es que el fenómeno del abandono va creciendo y el problema en el aprendizaje es el factor que lleva a la deserción”, advirtió el dirigente docente Fernando Ábrego en su momento. Ahora, con alrededor de 44,000 estudiantes que ya registran calificaciones deficientes en el segundo trimestre, el sistema educativo enfrenta el reto de evitar que esas dificultades se conviertan en nuevos fracasos escolares.