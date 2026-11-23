La Fundación Terpel Panamá inauguró su séptima Aula Interactiva en el Centro Educativo Bilingüe Zapallal, ubicado en el distrito de Santa Fe, provincia de Darién. Con este nuevo espacio, que beneficiará a 400 estudiantes de primaria, la fundación tiene tres años de trabajo dedicados al fortalecimiento de la calidad educativa en Panamá. Desde su creación, ha beneficiado a más de 10,800 personas en siete provincias y dos comarcas indígenas, con una inversión a la fecha de más de 1 millón de dólares en programas educativos.

“Darién es una provincia con un enorme potencial y creemos en el talento de sus niñas y niños. Como Aliado País, queremos seguir llegando a las zonas más apartadas de Panamá, convencidos de que la distancia no debe ser una barrera para acceder a una educación de calidad. A través de nuestra Fundación, buscamos acercar oportunidades para que ese talento se desarrolle y transformar vidas a través de la educación”, expresó Emily Camejo, directora de Sostenibilidad y Fundación Terpel Panamá.

Con la inauguración en Zapallal, Aulas Interactivas alcanza siete centros educativos oficiales en el país, ubicados en el distrito de San Miguelito, las comarcas Guna Yala y Ngäbe-Buglé, y las provincias de Chiriquí, Colón y Darién. Estas aulas integran laptops, pantallas interactivas, lentes de realidad virtual y un ecosistema digital híbrido que combina contenidos en línea, mediante internet satelital y la plataforma Lumio, con recursos educativos disponibles sin conexión a través del dispositivo C3. La iniciativa contempla, además, formación y acompañamiento docente durante tres años.

Las evaluaciones realizadas en las Aulas Interactivas de San Miguelito y Guna Yala, que culminaron este proceso de acompañamiento, evidenciaron avances en el uso de tecnología para la planificación de clases, que aumentó del 20% al 88.5%. Este resultado refleja el fortalecimiento de las competencias digitales de los docentes y una mayor incorporación de herramientas tecnológicas a las prácticas de enseñanza y aprendizaje.

Como complemento de Aulas Interactivas, Aventura de Letras busca despertar la pasión por la lectura y fortalecer las habilidades de escritura y oralidad de los estudiantes. Para ello, dispone de bibliotecas escolares con obras de autores panameños y recursos lúdicos como teatrinas, que enriquecen las experiencias de aprendizaje. A la fecha, se han entregado más de 4,500 libros en el país, incluidos los 500 de Zapallal.

Las evaluaciones realizadas en los centros antes mencionados también reflejan avances en los hábitos lectores de los estudiantes, con una mayor motivación por leer por gusto, aprender y buscar información, así como una disminución de la lectura asociada exclusivamente a la realización de tareas escolares.

“Para nosotros, recibir esta Aula Interactiva es una alegría enorme. Desde que comenzó su construcción, los estudiantes estaban emocionados y querían saber cómo iban a utilizarla. Hoy tienen a su alcance herramientas que nunca imaginaron tener en nuestra escuela. Estamos muy agradecidos con la Fundación Terpel Panamá y con todas las personas que hicieron posible este proyecto. Sabemos que nuestros estudiantes y docentes aprovecharán al máximo esta oportunidad”, compartió Emiliana Ibargüen, directora del Centro Educativo Bilingüe Zapallal.

Con esta inauguración, la Fundación Terpel Panamá reafirma su compromiso de seguir acercando soluciones educativas a más comunidades del país bajo un enfoque innovador y sostenible, convencida de que el talento de las niñas y niños merece encontrar las condiciones para desarrollarse. De cara al futuro, continuará trabajando de la mano de docentes y aliados para fortalecer la calidad educativa y contribuir al desarrollo de los territorios donde tiene presencia. Fundación Terpel Panamá: Educamos para Transformar Vidas.