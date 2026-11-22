El Nobel de Paz y expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, apostó algún día por el poderío militar para vencer a los alzados en armas.

Ordenó entonces, como ministro de Defensa, operaciones letales contra enemigos que también lo querían muertos.

Hoy, le dice a la AFP, cree que el gobierno colombiano se equivoca al optar por esa vía para contener la violencia que siguió al acuerdo que él alcanzó hace una década con las FARC y desarmó al horrible de la guerrilla más poderosa del continente.

En sus oficinas de Bogotá donde el histórico pacto reposa sobre un atril y envuelto con un moño, el dirigente de 75 años sopesa cada palabra y reflexiona con algo de tristeza sobre la suerte de su legado bajo el gobierno del derechista Abelardo de la Espriella.

En el poder desde el 7 de agosto, el abogado reniega abiertamente del acuerdo que alcanzó Santos, porque cree que incubó la impunidad y alentó a nuevos grupos a seguir en armas.

“¿Qué me quita el sueño? que este gobierno no se dé cuenta que para solucionar buena parte de los problemas que tenemos hoy, la mejor receta es implementar el acuerdo”, dijo en vísperas del décimo aniversario del pacto que extinguió uno de los conflictos más crueles de América el 24 de noviembre de 2016.

“Lo que me entristece es que por razones políticas, por esa lucha por el poder, por unos votos, no hayamos podido avanzar mucho más en la implementación del acuerdo”, añadió durante una entrevista en su fundación Compaz.

El pacto evitó millas de muertes al año, pero Colombia vive hoy el peor pico de violencia desde ese día: coches bomba, drones cargados con explosivos y el asesinato de un candidato presidencial el año pasado.

Para el expresidente, el Estado tardó en llegar a los territorios donde antes operaban las FARC y ese “vacío” estaba ocupado por otros grupos que hoy están en guerra por las rentas de la cocaína.

Gobernante dos veces (2010–2018), Santos considera que la paz sólo es posible si se aplica una combinación de negociación y cacería implacable: “Esa nueva violencia hay que combatirla como siempre he dicho, con garrote y zanahoria (...) Porque si no, va a fracasar”.

Aunque se dice “orgulloso” del acuerdo, reconoce errores. El tribunal que pactaron las partes para juzgar los peores crímenes del conflicto tardó años en emitir sus primeras sentencias. Tampoco se concretó una reforma agraria o la sustitución de narcocultivos, como estaba pactado.