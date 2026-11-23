La Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces (Acobir) proyectó un crecimiento del 5.5 % para el sector de bienes raíces en Panamá entre 2027 y 2028, una estimación sujeta a la ejecución de proyectos estratégicos.

Katherine Reyes, presidenta de Acobir, compartió las estimaciones de la Asociación durante el lanzamiento de la Expo Inmobiliaria Acobir 2027, que se celebrará del 28 al 31 de enero en el Centro de Convenciones Atlapa.

Organizado por Acobir, el encuentro de cuatro días reunirá a compradores, inversionistas, promotores, desarrolladores y entidades bancarias.

La oferta incluirá proyectos residenciales, comerciales y turísticos dirigidos a quienes buscan adquirir su primera vivienda, cambiar de hogar o ampliar su patrimonio, según informó Hilda Urrutia, directora de la exhibición.

Asimismo, adelantó que ya se registra un 72 % de los espacios comerciales de la feria vendidos y se espera recibir a más de 12,000 visitantes.

Uno de los principales atractivos de esta edición será la participación de proyectos que aplican al programa Abono Pa’ Ti del Gobierno Nacional, creado mediante el Decreto Ejecutivo No. 35 de 2026. Esta iniciativa otorga un subsidio no reembolsable de $3,000 destinado a la cuota inicial para la compra de viviendas nuevas con un valor de hasta $80,000, sujeto al cumplimiento de los requisitos establecidos, cuyo desembolso realiza el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) directamente a la entidad hipotecaria una vez verificada la inscripción de la escritura.

De acuerdo con datos del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), este incentivo actúa de manera complementaria junto con el Régimen de Interés Preferencial y la exoneración del Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI) para reducir la cuota inicial, la mensualidad y los costos de adquisición. El Régimen de Interés Preferencial, vigente bajo la Ley 481, subsidia entre 4 % y 5.5 % la tasa hipotecaria por periodos de 7 a 8 años en viviendas de entre $50,000 y $120,000 según la región, mientras que la Ley 546 de 2026 establece la exoneración total del ITBI para la primera vivienda nueva hasta $120,000 y tasas reducidas de forma escalonada hasta los $200,000.

La presencia de entidades bancarias complementará la jornada al brindar información directa sobre alternativas crediticias, asesoría especializada y condiciones de financiamiento. De acuerdo con las perspectivas del gremio, el comportamiento favorable de la actividad turística también abre oportunidades para el desarrollo de nuevas obras vinculadas a ese segmento, consolidando la feria como una plataforma para dinamizar el mercado y generar oportunidades comerciales.

Como complemento, la Expo Virtual permitirá explorar la oferta inmobiliaria las 24 horas desde el inicio del período de reservas a través de la plataforma www.expoacobir.com, facilitando el acceso a los interesados desde cualquier ubicación. Con esta edición, Acobir reafirma su papel como punto de encuentro para promover la inversión, acercar a compradores con desarrolladores y fortalecer una industria clave para la economía panameña.