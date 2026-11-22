Las negociaciones entre el Gobierno y la empresa First Quantum Minerals, comienzan este lunes 23 de noviembre, en medio de las expectativas sobre el futuro del proyecto Cobre Panamá y las exigencias de distintos sectores para que el proceso se desarrolle con transparencia y participación ciudadana.

Como parte de este proceso, el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) anunció que habilitará una plataforma digital para que los ciudadanos puedan presentar opiniones, observaciones y recomendaciones sobre las alternativas que se evalúan para la mina ubicada en Donoso, provincia de Colón.

El ministro del MICI, Julio Moltó, explicó durante su participación en el programa Debate Abierto que la herramienta busca garantizar el acceso a información pública y ofrecer espacios para que los panameños expresen sus posiciones sobre el tema.

“Escuchar a los panameños es una prioridad”, manifestó el ministro, quien aseguró que se tomarán en cuenta las opiniones de quienes respaldan la actividad minera, de quienes mantienen dudas y de quienes se oponen a ella, con especial atención a las comunidades cercanas al proyecto.

Moltó también indicó que las autoridades explicarán cómo se consideraron los planteamientos ciudadanos y cuáles fueron los motivos detrás de las decisiones que se adopten.

El Gobierno señaló que el mecanismo de participación se desarrollará bajo criterios de transparencia y en apego a los principios del Acuerdo de Escazú, que contempla el acceso a la información ambiental y la participación pública en asuntos relacionados con el ambiente.

El inicio de las conversaciones fue anunciado por el presidente de la República, José Raúl Mulino, quien planteó la necesidad de encontrar una solución para la situación de la mina, considerando tanto los arbitrajes internacionales como las obligaciones ambientales derivadas de la suspensión de las operaciones.

El equipo negociador estará integrado por representantes de los ministerios de Comercio e Industrias, Economía y Finanzas y Ambiente, bajo las directrices del Ejecutivo.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, confirmó que el proceso comenzará este lunes y explicó que se evaluarán las alternativas disponibles para determinar cuál resulta más conveniente para el país.

Entre los criterios establecidos por el Gobierno figuran la propiedad panameña de los recursos minerales, la obtención del mayor beneficio económico para el Estado, el respeto a la soberanía nacional, la protección ambiental y el cumplimiento de la Constitución y las leyes.

Mulino también ha señalado que cualquier entendimiento deberá contemplar la terminación de los arbitrajes internacionales contra Panamá y que la empresa financie un cierre ordenado, verificable y definitivo de la mina si ese fuera el escenario final, sin posibilidad de prórrogas.

El mandatario ha insistido en que cualquier acuerdo deberá contar con una figura jurídica compatible con la Constitución y que sus términos serán presentados públicamente una vez concluyan las negociaciones. El Ejecutivo ha aclarado que el inicio de las conversaciones no representa una autorización para reactivar las operaciones mineras. Por ahora, el proceso se encuentra en una etapa de diálogo y evaluación.

Ante el inicio de las conversaciones, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) solicitó al Gobierno que el proceso se conduzca con transparencia, respaldo técnico y espacios de diálogo que permitan construir consensos nacionales.

El gremio, presidido por Alberto López Tom, considera que la ciudadanía debe conocer los beneficios, costos y riesgos de cualquier propuesta, así como las garantías para exigir que la empresa cumpla sus compromisos.

Entre sus planteamientos figura que el equipo negociador explique cuál sería la figura jurídica de un eventual acuerdo, cómo se ajustaría a la Constitución y al fallo de la Corte Suprema de Justicia de noviembre de 2023, y cuáles serían las obligaciones de cada parte.

Apede también pidió establecer mecanismos de fiscalización de los ingresos que recibiría el Estado y precisar cómo se invertirían esos recursos en las comunidades cercanas al proyecto. Además, considera necesario conocer cuántos empleos podrían generarse para los panameños.

En materia ambiental, el gremio señaló que deben atenderse las deficiencias identificadas durante la auditoría integral de la mina, especialmente las relacionadas con la restauración ecológica, el monitoreo y los riesgos asociados al material rocoso expuesto. Para ello, planteó que cualquier plan de cierre cuente con garantías financieras suficientes, plazos públicos y metas de restauración que puedan ser verificadas por terceros independientes.