Aulas a medias: deserción escolar se mantiene mientras sigue conflicto docente

Sin embargo, el inicio de clases también está marcado por otra ausencia. <b>Más de 200 docentes separados tras las protestas del año pasado contra la nueva ley de la <a href="/tag/-/meta/css-caja-de-seguro-social">Caja del Seguro Social (CSS)</a> permanecen en un escenario jurídico incierto</b>, según datos de la Asoprof.A pesar de que han pasado ocho meses desde la separación del cargo de estos docentes, <b>no está claro si todos fueron reemplazados ni bajo qué criterios</b>.<b>Tampoco se conoce qué asignaturas imparten los sustitutos, en qué niveles o si recibieron la capacitación previa que tradicionalmente antecede al arranque del calendario escolar</b>.Desde el año pasado, <b>Jaime Castillo</b>, asesor de la ministra de Educación, señaló que esta información <i>'debería hacerse pública' </i>y así se publicó en el reportaje de <b>La Estrella de Panamá </b>'Sin lista ni nombres: la opacidad del Meduca ante los reemplazos docentes', del 28 de julio de 2025, pero el ministerio tampoco contestó las interrogantes sobre este asunto para este nuevo reporte periodístico.