Debut y gol: Josué Vergara firma su primera anotación con Panamá ante Ecuador

La selección de Panamá cerró su gira asiática ante Ecuador en un vibrante partido que finalizó en un empate 1-1 en Tokio, Japón en el marco de la Copa Kirin 2026. El encuentro se definió en la tanda de penales (7-6), quedándose con el tercer lugar del torneo amistoso.

Todos los reflectores estaban sobre Josué Vergara, quien tras haber sido de baja por lesión, finalmente llegó a disputar sus primeros minutos con el combinado mayor de Panamá y tuvo un estreno por todo lo alto al convertir con su primer gol con el seleccionado nacional.

Aunque, su estreno fue de las notas más altas, el propio jugador tuvo que salir por molestias físicas en el transcurso de la segunda parte.

Mientras que por el lado de Ecuador, Marcelo Gallardo, técnico del equipo, decidió enviar un equipo alternativo, dejando en el banquillo a varios elementos importantes como William Pacho, bicampeón de la UEFA Champions League con el PSG.

A pesar de estos cambios, Christiansen mantuvo la misma estructura y el dibujo táctico con un 5-4-1 en defensa, mientras que apostó por un 3-4-3 en ataque como estamos acostumbrados a ver.

A diferencia del último partido ante Nueva Zelanda, Thomas Christiansen, técnico de la selección de Panamá hizo algunos cambios en el 11 titular, esta vez apostando por Martín Krug como zaguero por izquierda y colocando a Carlos Harvey como líbero. También hubo un cambio bajo los tres palos con Eddie Roberts.

El equipo panameño tuvo su mejor versión en la primera parte. Ejerciendo una presión alta sobre la defensa ecuatoriana y mostrando un juego vistoso colectivo.

Al igual como ante Nueva Zelanda, el equipo tuvo mucha personalidad para jugar en ataque y tuvo varios momentos en los que fue superior a Ecuador en territorio contrario.

Los dirigidos por Christiansen concentraron mucho de su ataque por las bandas, ya sea por el sector de José Luis Rodríguez por izquierda o con Cristian Martínez por derecha como falso extremo por esa zona.

Panamá tuvo varias ocasiones para poner el primero y no fue hasta el minuto 38 cuando llegó la anotación de Vergara, que se estrenó como goleador de la selección y en su primero partido con la absoluta.

Trazo largo de José Luis para Jorge Gutiérrez, quien da el pase de la vida para el propio delantero del Gent. En una primera instancia su disparo pega en el travesaño, pero estuvo pendiente a la segunda pelota y en la segunda oportunidad que tuvo la mandó a guardar para poner el 1-0 momentáneo.

Esta anotación representó su tanto número 19 en este 2026 entre club (Auda y Gent) y selección.

Pocos minutos después, justamente a los 40 minutos tuvo la oportunidad José Luis en un remate, sin embargo su disparo fue bien atajo por el portero rival.

Antes de finalizar el primer tiempo, Vergara mostró señales de cansancio y de molestias musculares. Igualmente el jugador saltó para la segunda parte, pero tuvo que ser cambio a los 48 minutos ya que no pudo continuar.

Panamá es una en el primer tiempo y otra en el segundo tiempo. Para los segundos 45 minutos, el equipo sufrió mucho en defensa, sobre todo con los balones a las espaldas de los defensores. Ecuador concentró muchos de sus ataques por izquierda donde estuvo retratado en varias ocasiones Gutiérrez.

El tanto de Ecuador llegó a los 57 minutos por medio de Juan Angulo tras un contragolpe bien elaborado de los rivales.

Justamente fueron los ecuatorianos quienes terminaron atacando en el partido, pero el equipo panameño supo defender el resultado para definir el partido en la tanda de los penales.

Culminado este encuentro, Panamá finalizó la gira asiática con tres empates ante la India (1-1), Nueva Zelanda (1-1, penales 5-3) y Ecuador (1-1, penales 7-6).