El segundo aprehendido por el ataque a la residencia del periodista Rolando Rodríguez se llama Erick Muñoz.

La audiencia para la legalización de su aprehensión, la imputación de medidas cautelares y ordenamiento de medidas cautelares se debía llevar a cabo la tarde de este jueves 19 de noviembre en la sede del Sistema Penal Acusatorio de San Miguelito.

Sin embargo, Muñoz no asistió ya que se encuentra hospitalizado en el Hospital Santo Tomás.

A las 2.15 de la tarde, la jueza de garantías decretó un receso abierto para que el abogado defensor contacte al hospital y se coordine si la audiencia se llevará a cabo en el nosocomio o por vía virtual.

Como se informó que también entrará a cirugía, debe definirse si está en condiciones de participar en la audiencia o si deberá ser pospuesta.

Muñoz, quien ha sido señalado como la persona que arrojó el objeto incendiario contra la casa de Rodríguez, está siendo representado por un abogado de la Defensa Pública.