La jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Sheryl Toulier, mantuvo la medida cautelar de detención provisional impuesta al exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI) Publio De Gracia investigado por la presunta comisión de delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.

Esta decisión fue adoptada durante una audiencia de revisión de medidas cautelares, en la que el Tribunal de Garantías concluyó que los nuevos elementos presentados por la defensa no desvirtuaban los riesgos procesales establecidos al inicio de la investigación.

Por esa razón, la jueza consideró en la tarde de este 18 de noviembre que no existían justificaciones para sustituir la detención provisional por otra medida cautelar.

Defensa solicitó arresto domiciliario por razones de salud

Durante la audiencia, la defensa particular, representada por el abogado sustituto Javier Quintero, solicitó que se reemplazara la detención provisional por reclusión domiciliaria y el uso de un brazalete electrónico.

El abogado defensor argumentó que su representado requiere atención médica.

Sobre este punto, la jueza Toulier se refirió a la condición de salud del imputado y señaló que el tribunal no había podido constatar ni verificar, mediante el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, cuál es el tratamiento médico que debe recibir.

La juzgadora también indicó que esta situación pudo haberse previsto mediante una comunicación oportuna de la defensa. Agregó que el Ministerio Público tampoco había sido informado sobre los inconvenientes relacionados con el suministro de medicamentos, lo que dificultó las verificaciones correspondientes.

El Ministerio Público estuvo representado por el fiscal David Garay.

Apelación será evaluada el 9 de diciembre

Al finalizar la audiencia, la defensa anunció un recurso de apelación contra la decisión de mantener la detención provisional.

El Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial programó la audiencia para el próximo 9 de diciembre, a las 8:30 a.m., en la sala 2 del edificio Plaza Fortuna.