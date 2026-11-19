Panamá será sede permanente del Foro Internacional CAF, tras un acuerdo entre el banco de desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el Gobierno panameño que establece a Ciudad de Panamá como punto de encuentro periódico de líderes políticos, empresariales y financieros, así como de representantes de organismos multilaterales de la región. El anuncio fue realizado por el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, y el canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, durante la conferencia de lanzamiento de la tercera edición del Foro Internacional de CAF para América Latina y el Caribe, que se celebrará el 27 y 28 de enero de 2027 en el Panama Convention Center, bajo el lema “América Latina y el Caribe, una región de soluciones para los desafíos globales”. El acuerdo contempla la facilitación de espacios, infraestructura, apoyo logístico y protocolar para la celebración periódica del encuentro, además de la divulgación y promoción conjunta del foro como plataforma de diálogo y convergencia de los intereses de América Latina y el Caribe. Ambos funcionarios destacaron la importancia de consolidar este espacio como una plataforma de diálogo, cooperación e impulso a nuevas oportunidades para la región.

Martínez-Acha subrayó que la designación representa una apuesta estratégica para el país, que busca trascender la organización de un encuentro anual y posicionar a Panamá como un punto de referencia permanente en las discusiones geopolíticas, económicas y empresariales del continente. “Esta iniciativa tiene una dimensión estratégica para Panamá. No estamos hablando simplemente de organizar un evento cada año. Estamos hablando de establecer una tradición internacional, una cita permanente en el calendario geopolítico, económico y empresarial del continente. Y queremos que esa cita tenga nombre propio: CAF Panamá”, expresó el canciller. Bajo esa visión, señaló el canciller, el Gobierno busca reforzar el posicionamiento de Panamá como un punto de convergencia de los principales debates y decisiones internacionales, con el objetivo de proyectarlo como “un imán de la geopolítica y la economía mundial”. Díaz-Granados resaltó la disposición y hospitalidad con las que Panamá ha recibido las ediciones anteriores, así como las condiciones que ofrece el país para promover el intercambio de ideas y la cooperación regional. “Panamá ha acogido con especial disposición y hospitalidad las ediciones anteriores del foro y ha ofrecido un entorno propicio para el diálogo, el intercambio y la cooperación regional. Por eso, hemos acordado establecer al país como sede permanente de este encuentro, una decisión que reconoce tanto su compromiso con la integración latinoamericana como sus ventajas estratégicas en materia de ubicación y conectividad”, señaló. Por su parte, Martínez-Acha detalló que los resultados de las dos primeras ediciones evidencian la consolidación del Foro Internacional CAF como espacio de diálogo regional. La primera, celebrada en 2025, permitió abrir una gran conversación económica latinoamericana, mientras que la segunda, en 2026, reunió a alrededor de 6,500 participantes, ocho jefes de Estado, cuatro premios Nobel y más de 240 panelistas. “Ya no estamos ante una iniciativa experimental, sino ante un foro que se consolida entre los grandes encuentros internacionales dedicados a discutir el futuro económico, político y social de América Latina y el Caribe. Nuestra ambición es que Panamá se convierta en una parada obligada para líderes, inversionistas, académicos y científicos. Queremos que este foro sea la cita del continente y, con el tiempo, una cita del mundo”, expresó el canciller. Díaz-Granados, en tanto, subrayó la necesidad de contar con espacios que permitan a los líderes de América Latina y el Caribe debatir los grandes cambios globales, construir consensos y convertir las ideas en decisiones concretas, por encima de las diferencias ideológicas. “América Latina y el Caribe necesitan espacios donde sus líderes puedan debatir los grandes cambios globales, construir consensos y convertir las ideas en decisiones concretas por encima de las diferencias ideológicas. El Foro Internacional CAF avanza para consolidarse como ese puente y como un bien público regional al servicio de todos los latinoamericanos y caribeños”, afirmó.

Diez mandatarios ya confirmados para 2027 La tercera edición del Foro Internacional CAF ya cuenta con la participación confirmada de diez jefes de Estado de la región. Entre ellos figuran el presidente de Panamá, José Raúl Mulino; Rodrigo Paz, de Bolivia; Yamandú Orsi, de Uruguay; Laura Fernández, de Costa Rica; Pedro Alliana, de Paraguay; Irfaan Ali, de Guyana; Nasry Asfura, de Honduras; Daniel Noboa, de Ecuador; la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, y Luis Abinader, de República Dominicana. También está confirmada la participación del vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo. En las próximas semanas se espera anunciar nuevas confirmaciones de mandatarios y otras figuras internacionales. Por otra parte, la semana pasada, el canciller panameño invitó al presidente de Francia, Emmanuel Macron, a participar en el Foro Internacional CAF 2027. La embajadora de Francia en Panamá, Aude de Amorim, confirmó a la Cancillería panameña que tramitaría la invitación oficial. La agenda contempla 21 sesiones plenarias, 60 sesiones paralelas y 50 sesiones cerradas, con más de 350 panelistas de los sectores público y privado, la academia, los organismos internacionales y la sociedad civil. Asimismo, se prevé la participación de misiones empresariales de los cinco continentes, con más de 5,000 empresarios. Las discusiones se desarrollarán alrededor de siete ejes temáticos: geopolítica y gobernanza global; economía, inversión y desarrollo empresarial; integración regional e infraestructura; tecnología e innovación para el desarrollo; medio ambiente, clima y biodiversidad; transición energética y minerales estratégicos; y desarrollo social, talento y territorios. Entre los panelistas confirmados figuran los premios Nobel de Economía Simon Johnson (2024) y Paul Romer (2018), además del escritor Giuliano da Empoli; Mathias Cormann, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); Albert Ramdin, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA); Andrés Allamand, secretario general iberoamericano, y Jozef Síkela, comisario de Asociaciones Internacionales de la Unión Europea. También participarán expresidentes y referentes internacionales del pensamiento, la tecnología, la cultura y el deporte.