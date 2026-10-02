CAF destina $1,000 millones ante posible ‘súper Niño’ y reunirá a ministros en Panamá en 2027

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) destinará inicialmente $1,000 millones para apoyar a las poblaciones más vulnerables ante un posible episodio de El Niño de intensidad excepcional en 2026-2027, escenario que podría generar importantes impactos económicos y sociales en la región.
El organismo informó que trabajará junto con gobiernos nacionales y locales, bancos de desarrollo y otros actores para fortalecer la preparación y la capacidad de respuesta ante eventuales emergencias.
Las estimaciones científicas apuntan a que el fenómeno de El Niño 2026-2027 podría alcanzar una intensidad excepcional, descrita como un posible “súper Niño”, subrayó CAF en un comunicado.
Según las proyecciones, los efectos podrían afectar el crecimiento económico debido a pérdidas en los sectores agrícola, ganadero y pesquero, daños a la infraestructura, menor productividad, interrupciones en las cadenas de suministro y aumento de los precios.
El impacto sería heterogéneo entre países y territorios, con posibles episodios de sequía, altas temperaturas, inundaciones y mayores precipitaciones.
De acuerdo con las estimaciones citadas por CAF, el fenómeno podría generar pérdidas equivalentes al 2% del PIB regional y aumentar la pobreza en 4.8 millones de personas.
“Este Niño tiene el potencial de ser el más fuerte de los últimos 100 años, lo que amenaza directamente a los medios de vida de millones de personas y comunidades que ya enfrentan condiciones difíciles”, expresó Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.
Por eso, agregó “ponemos a disposición inicialmente $1,000 millones para ayudar a nuestros países a anticiparse, proteger a sus poblaciones y responder a las emergencias. Estamos acompañando las necesidades inmediatas y las prioridades de largo plazo de nuestra gente”.
Reunión de ministros en Panamá
Como parte de esta respuesta, el Foro CAF América Latina y el Caribe acogerá en Panamá, los días 27 y 28 de enero de 2027, la primera Reunión de Ministros de Economía de América Latina y el Caribe dedicada a la gestión financiera de los riesgos naturales y al fortalecimiento de la institucionalidad fiscal.
El encuentro abordará los desafíos asociados al fenómeno de El Niño y permitirá el intercambio de mejores prácticas para la preparación y atención de emergencias.
CAF también impulsará un Libro blanco sobre las mejores prácticas para la atención de emergencias ante desastres naturales y organizará un esquema de asistencia técnica para apoyar a los países en la preparación y respuesta ante fenómenos naturales.
Con estas iniciativas, el organismo busca complementar el financiamiento con conocimiento y asistencia técnica para fortalecer la capacidad de respuesta de los países de la región frente a posibles desastres naturales.
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