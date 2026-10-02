Cuarto Puente: Mitradel confirma reactivación total de los trabajos

Los trabajos de construcción del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá fueron reactivados en su totalidad luego de que se levantaran las suspensiones relacionadas con incumplimientos de seguridad laboral.
La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, confirmó este viernes 2 de octubre que las paralizaciones fueron levantadas tras conversaciones con la empresa contratista y la implementación de nuevas medidas de seguridad dentro de la obra.
Muñoz explicó que se acordó contar con más oficiales de seguridad en el proyecto y advirtió que, de detectarse nuevas fallas, los trabajadores podrán presentar sus denuncias y solicitar nuevamente la intervención del Mitradel.
Por su parte, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que fueron subsanados los hallazgos de seguridad detectados en varios frentes de trabajo, lo que permitió reanudar las labores en M4, M6, Cerro Sosa, las fundaciones W14 y W15, Balboa y la planta de concreto del Este. La medida también incluyó las plantas de concreto de los sectores este y oeste.
Las medidas fueron adoptadas luego de un accidente laboral ocurrido el 24 de septiembre, en el que resultó herido un trabajador del proyecto. Como parte del proceso, el Consorcio Panamá Cuarto Puente implementó las adecuaciones solicitadas por las autoridades laborales.
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