Cuarto Puente: Mitradel confirma reactivación total de los trabajos

Los trabajos de construcción del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá fueron reactivados en su totalidad luego de que se levantaran las suspensiones relacionadas con incumplimientos de seguridad laboral.

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, confirmó este viernes 2 de octubre que las paralizaciones fueron levantadas tras conversaciones con la empresa contratista y la implementación de nuevas medidas de seguridad dentro de la obra.

Muñoz explicó que se acordó contar con más oficiales de seguridad en el proyecto y advirtió que, de detectarse nuevas fallas, los trabajadores podrán presentar sus denuncias y solicitar nuevamente la intervención del Mitradel.