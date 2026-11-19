El exgrandes ligas panameño Mariano Rivera regresó a Panamá para conocer de cerca los avances en la recuperación de una familia que perdió su vivienda durante el terremoto del pasado 9 de octubre.

La familia afectada permanece actualmente en una tienda de campaña instalada en su propio terreno, mientras avanza la construcción de su nueva casa. A pocos metros de donde se encuentran alojados, la vivienda comienza a tomar forma con la colocación de bloques.