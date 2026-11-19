El exgrandes ligas panameño Mariano Rivera regresó a Panamá para conocer de cerca los avances en la recuperación de una familia que perdió su vivienda durante el terremoto del pasado 9 de octubre.
La familia afectada permanece actualmente en una tienda de campaña instalada en su propio terreno, mientras avanza la construcción de su nueva casa. A pocos metros de donde se encuentran alojados, la vivienda comienza a tomar forma con la colocación de bloques.
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Una publicación compartida de The Mariano Rivera Foundation (@themarianoriverafoundation)
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La visita de Rivera busca mostrar los resultados del apoyo recibido para ayudar a las familias que sufrieron daños por el movimiento sísmico y que necesitan recuperar sus hogares.
A través de la publicación en sus redes sociales, también se hizo un llamado a la solidaridad para continuar recaudando donaciones y extender la ayuda a otras personas que todavía enfrentan las consecuencias del terremoto.