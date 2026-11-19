Arranca la audiencia de imputación de cargos para tres personas aprehendidas por intentar robar la sucursal del Banco General en el corregimiento 24 de Diciembre este miércoles.

Los tres sujetos fueron aprehendidos en flagrancia mientras intentaban entrar al banco ubicado en Plaza Nuevo Tocumen, luego que se activaran las alarmas de seguridad.

Las autoridades encontraron maletas vacías que presuntamente serían usadas para sacar los objetos de valor del sitio.

De acuerdo a una publicación de la Policía Nacional, los sujetos habrían entrado por un boquete en el techo del banco.

Las audiencias para la legalización de la aprehensión, imputación de cargos y ordenamiento de medidas cautelares se llevan a cabo en la sede del Sistema Penal Acusatorio (SPA) ubicada en Plaza Ágora.