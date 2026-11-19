El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, fue captado trotando en las inmediaciones del fuerte Tiuna, en la ciudad de Caracas, con una camiseta que llevaba el mensaje “This is War” (Esto es guerra), durante su visita a Venezuela este 18 de noviembre.
La imagen del funcionario estadounidense cobra relevancia por el lugar donde fue captado, ya que el fuerte Tiuna fue el escenario de la operación militar ejecutada por Estados Unidos en la madrugada de 3 de enero, que culminó con la captura del entonces presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores y su traslado a territorio estadounidense.
Hegseth visitó Caracas este 18 de noviembre y, durante sus declaraciones a los medios de comunicación, se refirió a la operación que permitió detener a Maduro y Flores.
“Maduro dijo ‘vengan a buscarme’ y nosotros atendimos ese llamado”, afirmó el secretario de Guerra, al recordar las palabras que atribuyó al exmandatario venezolano antes de la intervención militar.
El funcionario también calificó la operación como una de las más importantes en la historia militar de América Latina y vinculó las acciones estadounidenses con la lucha contra el narcoterrorismo.
Reunión con Delcy Rodríguez en Miraflores
Antes de ofrecer declaraciones a la prensa, Hegseth sostuvo un encuentro en el Palacio de Miraflores con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.
La visita se produce en medio de los contactos entre Washington y Caracas, luego de la captura de Maduro y Flores, quienes permanecen recluidos en un centro penitenciario de Brooklyn, Nueva York, a la espera del juicio previsto para 2027.
Durante la visita del jefe del Departamento de Guerra, ambos gobiernos también suscribieron un acuerdo de cooperación militar. Sin embargo, no se han precisado los alcances, compromisos específicos ni los mecanismos para implementar ese entendimiento.