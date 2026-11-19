El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, fue captado trotando en las inmediaciones del fuerte Tiuna, en la ciudad de Caracas, con una camiseta que llevaba el mensaje “This is War” (Esto es guerra), durante su visita a Venezuela este 18 de noviembre.

La imagen del funcionario estadounidense cobra relevancia por el lugar donde fue captado, ya que el fuerte Tiuna fue el escenario de la operación militar ejecutada por Estados Unidos en la madrugada de 3 de enero, que culminó con la captura del entonces presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores y su traslado a territorio estadounidense.