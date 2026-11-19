Después de más de 13 años desde la última entrega principal, Grand Theft Auto VI (GTA VI) ya está disponible para los jugadores, convirtiéndose en uno de los lanzamientos más esperados de la industria de los videojuegos.

La nueva aventura de Rockstar Games se desarrolla en Leónida, un territorio inspirado en Florida, donde los jugadores acompañarán a Lucía y Jason, una pareja vinculada al mundo criminal que busca cambiar el rumbo de sus vidas.

Lucía es una de las grandes novedades del título al convertirse en la primera protagonista femenina de la saga. Su personaje combina determinación y vulnerabilidad mientras enfrenta las consecuencias de su pasado. La historia comienza cuando está cerca de recuperar su libertad tras pasar por prisión y, mediante saltos temporales, revela cómo terminó involucrada junto a Jason en una vida marcada por el crimen.