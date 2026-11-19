Después de más de 13 años desde la última entrega principal, Grand Theft Auto VI (GTA VI) ya está disponible para los jugadores, convirtiéndose en uno de los lanzamientos más esperados de la industria de los videojuegos.
La nueva aventura de Rockstar Games se desarrolla en Leónida, un territorio inspirado en Florida, donde los jugadores acompañarán a Lucía y Jason, una pareja vinculada al mundo criminal que busca cambiar el rumbo de sus vidas.
Lucía es una de las grandes novedades del título al convertirse en la primera protagonista femenina de la saga. Su personaje combina determinación y vulnerabilidad mientras enfrenta las consecuencias de su pasado. La historia comienza cuando está cerca de recuperar su libertad tras pasar por prisión y, mediante saltos temporales, revela cómo terminó involucrada junto a Jason en una vida marcada por el crimen.
El mapa de GTA VI permite recorrer ciudades, barrios, playas, cayos y manglares, además de visitar tiendas y otros establecimientos. Los jugadores podrán desplazarse en automóviles, lanchas, aeronaves y otros vehículos mientras descubren diferentes actividades y situaciones.
Uno de los aspectos que más destaca es el nivel de detalle y realismo. Los vehículos tienen comportamientos diferentes según sus características y elementos como los animales, las armas y otros objetos del entorno buscan ofrecer una experiencia más inmersiva.
El videojuego también cuenta con una amplia propuesta musical a través de 22 emisoras de radio, con canciones y artistas de diferentes géneros, entre ellos Bad Bunny, Bon Jovi, Travis Scott, Cardi B, CA7RIEL & Paco Amoroso y Keith Richards.
El lanzamiento de Grand Theft Auto VI (GTA VI) llega acompañado de cifras millonarias. Según estimaciones de SensorTower, el videojuego había generado cerca de 1.650 millones de dólares en ingresos antes de su estreno, con aproximadamente 17,07 millones de unidades vendidas. De estas, el 75 % corresponde a PlayStation y el 25 % a Xbox.
Las proyecciones también apuntan a que el título podría alcanzar los 3.000 millones de dólares en ingresos y superar los 30 millones de copias vendidas antes de finalizar el año, según Wedbush Securities. Su llegada, además, podría provocar una reducción cercana al 10 % en los jugadores diarios de otros videojuegos.