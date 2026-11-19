Se presentan sintéticamente varios temas relevantes a nivel global y latinoamericano.

Clima

En un nuevo informe de carácter preliminar, la Organización Meteorológica Mundial reporta los siguientes desarrollos:

El estado del clima en 2026 da un significado especial a la expresión “salirse del gráfico”.

Han persistido las temperaturas mundiales excepcionalmente altas, la fusión de las masas de hielo y el aumento del nivel del mar.

Se ponen de relieve los riesgos en cascada para el medioambiente, la economía y la vida cotidiana.

Cada uno de los últimos 12 años ha estado entre los 12 más cálidos de que se tiene constancia. Los cuatro más recientes encabezan la serie.

Entre enero y septiembre de 2026, la temperatura media mundial en superficie se situó aproximadamente 1,47 °C por encima de la media de la era preindustrial. Adicionalmente, el episodio de El Niño en curso se intensifica desde agosto y se prevé que en diciembre sea el más fuerte jamás registrado.

El desequilibrio energético de la tierra se acentúa y el sistema tierra acumula calor a un ritmo cada vez mayor.

Alcanzó su valor más alto desde que se iniciaron los registros, ya que los gases de efecto invernadero retienen cantidades de calor sin precedentes y alteran el equilibrio entre la energía solar entrante y la energía saliente.

Los océanos absorben el 90% de este exceso de calor. Están por alcanzar un máximo histórico por décimo año consecutivo.

Se mantiene la tendencia a largo plazo de retroceso de los glaciares. Con el hielo que perdieron en 2025 se habrían podido llenar cinco piscinas olímpicas por segundo durante todo el año.

Destaca el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que “Hemos entrado en una nueva era de fenómenos climáticos extremos. Un episodio excepcionalmente intenso de El Niño irrumpe en un planeta ya sobrecalentado por el cambio climático provocado por el hombre. Se siguen batiendo récords climáticos. Los costos humanos siguen aumentando. Y quienes menos culpa tienen son los primeros en sufrir las peores consecuencias. Los dirigentes deben actuar con seriedad reduciendo rápidamente las emisiones, acelerando una transición justa hacia el fin de los combustibles fósiles y proporcionando la financiación y la protección que necesitan los países vulnerables”.

Los pronósticos sustentados en observaciones continuas de todo el mundo son más importantes que nunca para monitorear la rápida evolución del clima.

El número de países con sistemas de alerta temprana de peligros múltiples pasó de 56 en 2015 a 136 en 2025.

Municipios saludables

Se realizó en México (22/23-10-26) el IX Encuentro de Alcaldes y Alcaldesas por Municipios Saludables de las Américas, organizado por la OPS/OMS en conjunto con el Gobierno de la Ciudad de México. Participaron los gobiernos locales de 16 países. Entre las conclusiones:

Gobiernos locales de 16 países acordaron 36 acciones concretas para implementar los Criterios Regionales para Municipios, Ciudades y Comunidades Saludables.

Trabajar por la eliminación de enfermedades transmisibles desde los territorios.

Se fortalecerán las capacidades de los gobiernos locales para intervenir de forma directa sobre los determinantes sociales, ambientales y de equidad en la salud.

Se validó la importancia de la colaboración intersectorial (unión entre salud, medio ambiente, cultura, deporte y cohesión social) y se presentaron herramientas de autoevaluación como el Tablero de MCCS y nuevas guías de envejecimiento saludable.

La red cuenta con más de 35 años de historia y agrupa a más de 3,800 a 4,000 gobiernos locales en todo el continente. En la actualidad, funciona como un ecosistema de intercambio técnico donde se validan casos de éxito urbano.

Comentario

Las cifras sobre el deterioro climático hablan solas. Exigen respuestas urgentes. Por otro lado, corresponde que en la región las políticas públicas, las empresas responsables y la sociedad toda apoyen activamente la tan valiosa y útil iniciativa de los municipios saludables.