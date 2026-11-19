Los presidentes de China, Xi Jinping; de Estados Unidos, Donald Trump; y de Rusia, Vladímir Putin, concluyeron este jueves 19 de noviembre su histórica primera cumbre trilateral en Shenzhen, China, tras aproximadamente una hora y veinte minutos de diálogo centrado en el fin de la guerra en Ucrania, la reducción de los arsenales nucleares y la estabilidad global. En una cita celebrada en los márgenes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (Apec) que proyectó además el retorno del mandatario ruso al centro de la escena diplomática internacional tras años de aislamiento occidental, según reportaron las agencias EFE y medios internacionales como DW y BBC Mundo.

El encuentro tuvo lugar en el complejo Kylin Villa, adonde se trasladó Putin luego de que Xi y Trump sostuvieran previamente una reunión bilateral enfocada en sus relaciones comerciales y almorzaran juntos.

En la sala principal, presidida por las banderas de las tres naciones, los gobernantes se sentaron alrededor de una mesa circular adornada con flores lilas y con sus respectivas delegaciones ubicadas a distancia: Xi ocupó el asiento central, con Putin situado a su derecha —posición destacada por la agencia estatal rusa TASS como el lugar de mayor honor protocolario— y Trump a su izquierda.

Durante la apertura de la reunión, el mandatario chino sostuvo que la “interacción positiva” entre las tres grandes potencias “no es una opción, sino una obligación” debido a sus responsabilidades especiales para preservar la paz mundial y la estabilidad estratégica, afirmando que quedaron atrás los tiempos en que los países podían vivir como “territorios aislados”. Por su parte, Trump señaló que la cita estaba “haciendo historia”, mientras Putin destacó que los tres países comparten “intereses comunes” en cerrar conflictos internacionales.

Desarme nuclear y proliferación en Irán

En materia de seguridad atómica, Trump afirmó frente a sus homólogos que Estados Unidos, Rusia y China, al ser las tres mayores potencias nucleares del mundo, poseen una capacidad única para negociar la reducción de sus arsenales y disminuir el riesgo de que este armamento sea empleado. Aunque admitió que resulta difícil para un jefe de Estado renunciar a las armas nucleares una vez adquiridas —frase que resumió con un “así funciona el mundo”—, instó a cooperar para frenar la proliferación en otras naciones y aseguró que Irán “jamás tendrá un arma nuclear”.

En sintonía con el llamado al control atómico, Xi Jinping calificó las armas nucleares como una “espada de Damocles” sobre la humanidad y abogó por su prohibición y eliminación total, exhortando a los tres gobiernos a prevenir una guerra nuclear, respetar los tratados internacionales y evitar el cruce de líneas rojas.

La guerra en Ucrania y el cálculo diplomático de Moscú

En una rueda de prensa posterior al encuentro, Putin afirmó que Rusia “no tiene ningún deseo” de prolongar los combates en Ucrania en respuesta a los llamamientos de Trump y Xi para poner fin a las hostilidades, aunque atribuyó el estancamiento de las negociaciones a la negativa de Kiev de aceptar los compromisos planteados por Washington tras la cumbre ruso-estadounidense celebrada en agosto de 2025 en Anchorage, Alaska.

“Los presidentes hablaron de su interés en poner fin al conflicto en Ucrania. Rusia también está interesada. Se lo aseguro. No tenemos ningún deseo de continuar este conflicto armado”, declaró Putin ante la prensa.

El gobernante ruso sostuvo que las partes deberán asumir “la realidad sobre el terreno” respecto a la franja que Ucrania aún conserva en la región de Donetsk —estimada en un 10 % por Moscú y en un 20 % por fuentes occidentales— e indicó que el Kremlin reconoce el derecho de Ucrania a garantías de seguridad integradas en el esquema europeo común, siempre que se resguarde también la seguridad de Rusia. Más allá de la ausencia de acuerdos concretos inmediatos, el formato exclusivo de la reunión —sin la presencia de representantes ucranianos ni líderes europeos— representó una ganancia simbólica para el Kremlin frente a las sanciones y el aislamiento impulsados por Occidente desde la invasión de 2022, aun cuando en el plano militar Moscú enfrenta casi cinco años de desgaste y sufrió en la víspera de la cumbre un ataque ucraniano que dañó gravemente el puente que conecta a Rusia con la anexionada península de Crimea.

En respuesta a los llamamientos de Trump y Xi para poner fin a las hostilidades, Putin aseguró que Moscú comparte el objetivo de cerrar el conflicto armado, aunque responsabilizó al Gobierno de Kiev por el estancamiento de las negociaciones al rechazar los compromisos planteados por Washington tras la cumbre ruso-estadounidense realizada en agosto de 2025 en Anchorage, Alaska. “Los presidentes hablaron de su interés en poner fin al conflicto en Ucrania. Rusia también está interesada. Se lo aseguro. No tenemos ningún deseo de continuar este conflicto armado”, declaró Putin ante los medios.

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