La Fiscalía Superior de Ambiente comenzó tres investigaciones de oficio por la presunta contaminación de ríos y quebradas relacionada con plantas de tratamiento de aguas residuales en tres barriadas del distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste.

Además, las investigaciones se relacionan con posibles delitos contra los recursos naturales, en la modalidad de contaminación, así como con presuntas irregularidades en materia de tramitación y cumplimiento urbanístico.

De acuerdo con la Fiscalía, las pesquisas comenzaron tras denuncias difundidas en medios digitales sobre la posible contaminación de fuentes hídricas en las comunidades de Parque del Oeste, Jardines del Oeste y Princesa Mía.

La Fiscalía Superior de Ambiente mantiene tres investigaciones abiertas por estos hechos y desarrolla diligencias para determinar si existen responsabilidades penales.