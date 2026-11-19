Una atmósfera condicionalmente inestable provocará este jueves 19 de noviembre aguaceros aislados, actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento en gran parte del territorio panameño, principalmente durante horas de la tarde y la noche. Según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), estas condiciones propias de la temporada lluviosa responden a la presencia de la vaguada monzónica sobre el Pacífico —extendida sobre el país hasta el norte caribeño de Colombia—, en interacción con sistemas de bajas presiones ubicados al oeste de Costa Rica y en las costas caribeñas de Colombia.

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En la vertiente del Caribe se registraron durante la madrugada y la mañana cielos de parciales a nublados con lluvias aisladas sobre la comarca Ngäbe-Buglé, el norte de Veraguas y la Costa Abajo de Colón. Para la tarde y la noche se pronostican episodios nubosos con lluvias aisladas, aguaceros con actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento en Bocas del Toro, el norte de Veraguas, Colón y las comarcas Guna Yala y Ngäbe-Buglé.

Comportamiento en la vertiente del Pacífico

En el Pacífico se esperan durante la madrugada y la mañana aguaceros aislados en el sur de Veraguas, Azuero, el Golfo de Panamá y en el sector costero y cordilleras de Darién. Hacia la tarde y la noche se desarrollarán episodios nubosos con aguaceros aislados, actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento sobre Panamá Norte, Centro, Oeste, Este, el Golfo de Panamá, Darién, Chiriquí y el sur de Azuero y Veraguas.

Temperaturas, vientos y radiación UV

Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 14 °C y 25 °C a nivel nacional, mientras que las máximas se ubicarán entre los 29 °C y 33 °C.

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En la vertiente del Caribe los vientos soplarán del nor-noreste entre 13 y 16 km/h durante la mañana, cambiando al nor-noroeste con igual intensidad en la tarde y noche. En el Pacífico predominarán flujos del nor-noroeste de 22 a 30 km/h en horas matutinas, variando al noreste con velocidades de 11 a 16 km/h hacia la tarde y noche. Por su parte, los índices de radiación ultravioleta alcanzarán niveles de moderados a muy altos en ambas vertientes durante la tarde.

Condiciones marítimas