El 70% de los cupos o certificados de operación de taxis que otorga la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) no están a manos de quienes la institución les dio el aval para ofrecer el servicio público sino alquilados, por ello se ha instalado una mesa de trabajo para evitar esta práctica.
Así lo ha confirmado la ATTT a raíz de una consulta periodística de este medio y con ello se busca establecer “una estrategia legal y cumplir con los procedimientos, resguardando las garantías”, informó la institución.
Como la iniciativa es incipiente no se tiene una fecha estimada para cambiar las normativas del sector y tampoco se especificó quienes serán parte de esta mesa.
El asunto ha sido cuestionado desde diversos sectores de la sociedad por la calidad del servicio del transporte selectivo.
La ATTT informó que están activos 52,585 cupos de taxis en el país, de ese total el 69,8% se ubica en la provincia de Panamá con 36,753. Le sigue Panamá Oeste con 5,271 y Colón con unos 4 mil.
La Estrella de Panamá le preguntó a la ATTT bajo qué mecanismo identifican qué taxis operan con cupos alquilados, pero no hubo respuesta.
Estos cupos o certificados de operación los otorga la autoridad del transporte de manera gratuita a las organizaciones transportistas o prestatarias del servicio, pero según diversos conductores estos permisos son vendidos por estas asociaciones por miles de dólares.
“Hay algunas personas que justifican la corrupción, el verdadero transportista, el que anda en el volante es el sufrido, los dirigentes de las organizaciones no manejan, andan en sus oficinas”, se quejó Luis Salas, dirigente transportista, quien ha denunciado que existe una “mafia” en el transporte.
El dato de que el 70% de los cupos están alquilados surgió a raíz de un comentario del Presidente de la República, José Raúl Mulino, toda vez que se refería al atentado contra la casa del periodista Rolando Rodríguez del diario La Prensa, ubicada en el distrito de San Miguelito, provincia de Panamá.
El acto criminal en horas de la madrugada del 14 de noviembre se dio cuando un sujeto llegó a la vivienda de Rodríguez en un taxi y lanzó un artefacto, que el periodista describió como una “molotov con esteroides”, y que incendió su hogar así como dos vehículos.
La Fiscalía Regional de San Miguelito identificó a Luis Adriel Valiente Ortega como el supuesto autor del atentado y conductor del taxi, quien tenía antecedentes de haber cometido delitos como el robo, narcotráfico y aún así ofrecía el servicio de transporte.
A través de la matrícula del auto las autoridades identificaron al propietario del cupo quien confirmó que le alquila este certificado estatal a Valiente, a través de un acuerdo entre ellos.
Rodríguez, también subdirector asociado del diario La Prensa, dijo que el atentado contra él y su familia se dio en momentos en que efectuaba una investigación periodística relacionada con contrataciones públicas.