El 70% de los cupos o certificados de operación de taxis que otorga la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) no están a manos de quienes la institución les dio el aval para ofrecer el servicio público sino alquilados, por ello se ha instalado una mesa de trabajo para evitar esta práctica. Así lo ha confirmado la ATTT a raíz de una consulta periodística de este medio y con ello se busca establecer “una estrategia legal y cumplir con los procedimientos, resguardando las garantías”, informó la institución. Como la iniciativa es incipiente no se tiene una fecha estimada para cambiar las normativas del sector y tampoco se especificó quienes serán parte de esta mesa.

El asunto ha sido cuestionado desde diversos sectores de la sociedad por la calidad del servicio del transporte selectivo. La ATTT informó que están activos 52,585 cupos de taxis en el país, de ese total el 69,8% se ubica en la provincia de Panamá con 36,753. Le sigue Panamá Oeste con 5,271 y Colón con unos 4 mil. La Estrella de Panamá le preguntó a la ATTT bajo qué mecanismo identifican qué taxis operan con cupos alquilados, pero no hubo respuesta.

Estos cupos o certificados de operación los otorga la autoridad del transporte de manera gratuita a las organizaciones transportistas o prestatarias del servicio, pero según diversos conductores estos permisos son vendidos por estas asociaciones por miles de dólares. “Hay algunas personas que justifican la corrupción, el verdadero transportista, el que anda en el volante es el sufrido, los dirigentes de las organizaciones no manejan, andan en sus oficinas”, se quejó Luis Salas, dirigente transportista, quien ha denunciado que existe una “mafia” en el transporte. El dato de que el 70% de los cupos están alquilados surgió a raíz de un comentario del Presidente de la República, José Raúl Mulino, toda vez que se refería al atentado contra la casa del periodista Rolando Rodríguez del diario La Prensa, ubicada en el distrito de San Miguelito, provincia de Panamá.