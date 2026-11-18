El Ministerio Público detalló la cronología del ataque a la residencia del periodista Rolando Rodríguez en la madrugada del 14 de noviembre.

Durante la audiencia de imputación a Luis Adriel Valiente Ortega, el presunto conductor del taxi utilizado, la Fiscalía presentó como elementos de convicción fotografía tomadas de cámaras de vigilancia en Brisas del Golf.

Las imágenes muestran al vehículo detenerse en la gasolinera Terpel alrededor de las 2 am, dónde dos sujetos estaban dos sujetos. En el maletero del vehículo llevaban un contenedor, dónde colocarían combustible.

También se captó en cámara cómo colocaron una bandera de Panamá sobre la tapa de combustible. Según los fiscales, esto podría haber sido para ocultar marcas distintivas en la tapa del combustible y dificultar la identificación del carro.

A las 2.18 a.m. se captó al vehículo llegar a la residencia de Rodríguez. Un sujeto se bajó, arrojó un objeto al garaje dónde se encontraban dos carros que se incendiaron, levantando una potente llamarada que consumió ambos vehículos y causó daños a la parte frontal de la casa.

Luego, según testimonios y videos, el hombre salió corriendo y gritando obscenidades antes de montarse nuevamente en el vehículo que se dio a la fuga del sitio.

La defensa de Valiente apuntó que hay discrepancias con las horas mostradas en los videos, a lo que la Fiscalía le respondió que se debe a que se tomaron de distintas cámaras de videovigilancia, algunas de las cuáles tienen un desfase de más de 30 minutos. Igual, se calcula que todo ocurrió entre las 2 y 3 de la madrugada.