Ya está todo definido para el Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026-2027. La selección de Panamá se medirá a Canadá en la semifinal del torneo este jueves 25 de marzo en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California. La otra llave será entre Estados Unidos-México.

El combinado panameño había asegurado su clasificación a la fase final del certamen tras derrotar en el global a Curazao 2-0, sin embargo había que esperar el resultado final de los demás cruces, sobre todo el partido entre México-Jamaica el cual terminó a favor de los aztecas.

Esta será la cuarta vez consecutiva que el equipo jugará el Final Four de una Liga de Naciones. Desde la temporada 2022-2023 Panamá no ha faltado a una cita en la que ha logrado un subcampeonato en el 2025 y dos veces el cuarto puesto. De este Final Four, Panamá es el único equipo centroamericano clasificado. Los demás países de la región se jugarán su pase a la Copa Oro 2025 en las preliminares que se jugarán igualmente en el mes de marzo.

Curiosamente repiten los mismos cuatro equipos que llegaron al Final Four en la edición anterior, sin embargo cambian los cruces. Panamá se midió en las semifinales a Estados Unidos en la 2024-2025, mientras que México hizo lo propio ante Canadá. La final fue entre el combinado panameño y los aztecas con resultado a favor de este último 2-1.

Ahora la historia se repite, pero con diferentes enfrentamientos. Panamá ya sabe lo que es enfrentarse a la selección de la hoja de maple en este certamen. Se llegaron a ver las caras en la edición 2022-2023 en las semifinales de este Final Four. El resultado terminó a favor de los canadienses 2-0.

Vale la pena destacar que los cruces de esta última fase se definieron en base a los resultados por puntos de los cuartos de final. Panamá, al empatar 0-0 y vencer 2-0 a Curazao, sumó cuatro puntos. Estados Unidos logró seis unidades, Canadá también seis pero con una diferencia de goles menor que los estadounidenses, mientras que México sumó tan solo tres puntos en su eliminatoria ante Jamaica.