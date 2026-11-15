Panamá supera a Curazao y se clasifica al Final Four de la Liga de Naciones

Por cuarto año consecutivo la selección de Panamá se clasificó al Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf y aseguró su boleto una vez más en la Copa Oro 2027 tras derrotar a Curazao 2-0 en los cuartos de final del certamen. Un doblete de José Fajardo fue suficiente para que el equipo de Thomas Christiansen, ante su afición, superara en la eliminatoria a una Curazao que no mostró su mejor versión y lo demostrado en el duelo de ida.

La gran sorpresa en el arranque fue la inclusión de Kadir Barria en el 11 titular, sin embargo no pudo completar el partido tras lesionarse a los 33 minutos. Todo apunta a que es una lesión muscular. El inicio del partido fue todo para el equipo panameño. Ambos saltaron con un 5-4–1, aunque el dibujo táctico de Panamá fue mutando acorde fue avanzando el duelo.

Por momentos se mostraba un 4-4-2 con Jorge Gutiérrez como un mediocampista más por izquierda e Ismael Diaz se colocaba alado de Barria para esa dupla en el ataque. Aunque el primer tiempo no tuvo muchas ocasiones peligrosas de cara al arco, Panamá tenía el partido muy controlado tanto en defensa como en el ataque creando ocasiones de gol por ambas bandas y centros peligrosos.

Pasando lo minutos y Panamá fue creando peligro hasta que se concretaran los goles. Fajardo, quien tenía más de un año calendario sin anotar con Panamá, logro marca un doblete de goles. El primero de cabeza tras un gran centro de Amir Murillo a los 45 minutos justo antes del final del primer tiempo.

En la segunda parte llegó el segundo gol del delantero de la Universidad Católica tras una gran jugada ofensiva. El ariete arrancó prácticamente en campo propio y tras una gran bicicleta dejó atrás a su rival para definir a placer y poner el 2-0.