Sergio Ramírez ingresa a la Real Academia Española y ocupa la silla que dejó Mario Vargas Llosa

El escritor nicaragüense y ganador del Premio Cervantes 2017, Sergio Ramírez, ingresó como miembro de número de la Real Academia Española (RAE), donde ocupará la silla L, vacante desde el fallecimiento del escritor peruano Mario Vargas Llosa, ocurrido el 13 de abril de 2025.
Ramírez fue elegido por el pleno de la RAE este 21 de mayo de 2026 y su candidatura fue presentada por Santiago Muñoz Machado, director de la institución; Víctor García de la Concha, exdirector de la Academia y del Instituto Cervantes, y Luis Mateo Díez, ganador del Premio Cervantes 2023, destacó la RAE en un comunicado divulgado en su página web.
Durante la ceremonia de ingreso, presidida por Muñoz Machado, el académico Luis Mateo Díez fue el encargado de dar la bienvenida a Ramírez y responder su discurso.
Ramírez tituló su intervención Un novelista ecuménico, dedicada a la trayectoria y obra de Vargas Llosa, quien recibió el Premio Cervantes en 1994 y el Nobel de Literatura en 2010.
Además, Ramírez se refirió al autor peruano como una “figura culminante en el gran caudal de la literatura latinoamericana” y recordó el impacto que tuvo en su formación como escritor la lectura de La ciudad y los perros.
“En los días ya lejanos en que velaba mis primeras armas de escritor, y leí por primera vez La ciudad y los perros, pensaba con admiración y asombro que aquel libro primerizo, de una escritura tan novedosa, y que permanece tan vivo y actual sesenta años después, capaz de seguir enseñando novedades, había sido escrito por un muchacho de veinticinco años, que había salido al mundo desde el Perú a conquistar la lengua”, expresó Ramírez, quien reside en España tras abandonar Nicaragua debido a los ataques del régimen de Daniel Ortega.
Un reconocimiento a la lengua española
En su discurso, Ramírez también agradeció a los académicos que respaldaron su candidatura y reflexionó sobre el papel de la lengua española en su vida.
“Cuesta arriba, cuesta abajo, subidas y caídas, vueltas y revueltas, destierros, una patria perdida, otra ganada, es la reflexión que hago sobre mi vida al entrar en esta casa de la lengua”, manifestó el nuevo académico.
El escritor agregó que, pese a las vicisitudes de su trayectoria, conserva la lengua española como una de sus principales certezas: “si algo no he perdido entre tantas vicisitudes, es esa lengua”.