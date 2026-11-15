Sergio Ramírez ingresa a la Real Academia Española y ocupa la silla que dejó Mario Vargas Llosa

El escritor nicaragüense y ganador del Premio Cervantes 2017, Sergio Ramírez, ingresó como miembro de número de la Real Academia Española (RAE), donde ocupará la silla L, vacante desde el fallecimiento del escritor peruano Mario Vargas Llosa, ocurrido el 13 de abril de 2025.

Ramírez fue elegido por el pleno de la RAE este 21 de mayo de 2026 y su candidatura fue presentada por Santiago Muñoz Machado, director de la institución; Víctor García de la Concha, exdirector de la Academia y del Instituto Cervantes, y Luis Mateo Díez, ganador del Premio Cervantes 2023, destacó la RAE en un comunicado divulgado en su página web.

Durante la ceremonia de ingreso, presidida por Muñoz Machado, el académico Luis Mateo Díez fue el encargado de dar la bienvenida a Ramírez y responder su discurso.

Ramírez tituló su intervención Un novelista ecuménico, dedicada a la trayectoria y obra de Vargas Llosa, quien recibió el Premio Cervantes en 1994 y el Nobel de Literatura en 2010.

Además, Ramírez se refirió al autor peruano como una “figura culminante en el gran caudal de la literatura latinoamericana” y recordó el impacto que tuvo en su formación como escritor la lectura de La ciudad y los perros.